Budget 2024 Im Baselbiet dreht der Wind: Der Kanton schreibt wieder rote Zahlen Steigende Gesundheitskosten belasten das Baselbieter Budget: Dieses sieht 2024 ein Minus von 19 Millionen Franken vor. Und es könnte noch schlimmer werden. Nach fetten Jahren mit teils erklecklichen Überschüssen steht das Baselbiet (wieder) vor schwierigeren Zeiten.

Immer mehr und teure Eingriffe (im Bild eine Prostata-OP am Kantonsspital Baselland) führen auch beim Kanton zu steigenden Gesundheitskosten. Bild: Nicole

Nars-Zimmer

Die Gesundheitskosten sind der grosse Aufreger. Sie belasten die Bevölkerung, die 2024 erneut höhere Krankenkassenprämien bezahlen muss. Sie belasten aber auch die Kantone: Diese bezahlen bei stationären Spitalaufenthalten ihrer Einwohnerinnen und Einwohner jeweils 55 Prozent der Kosten. Im Baselbiet nehmen diese Gesundheitskosten «enorm» zu, wie Finanzdirektor Anton Lauber (Mitte) am Mittwoch vor den Medien betonte. Im kommenden Jahr wird der Kanton dafür 28 Millionen Franken zusätzlich aufwenden müssen.

Finanzdirektor offen für höhere Prämienverbilligungen

Damit kippt das Budget 2024 in die roten Zahlen: Aktuell ist ein Minus von 18,5 Millionen Franken vorgesehen. Das Defizit könnte sich in den kommenden Wochen im Rahmen der Beratungen im Parlament aber noch erhöhen. Die SP fordert im Zuge des Prämienschocks eine Erhöhung der durch den Kanton ausgerichteten Prämienverbilligungen an Haushalte mit tiefen und mittleren Einkommen.

Finanzdirektor Lauber zeigt sich dafür zumindest offen: Er könne nicht vorwegnehmen, was die Regierung entscheide, sagte er bei der Präsentation des Budgets. Man werde aber darüber diskutieren, ob und wie der starke Anstieg der Prämien durch den Kanton abgefedert werden könne.

Für eine Verschlechterung der Erfolgsrechnung im 2024 dürften zudem steigende Bildungskosten sorgen. Verantwortlich dafür seien in erster Linie die steigenden Schülerzahlen – und zwar auf allen Stufen, wie Finanzverwalter Laurent Métraux betonte. Was Schatzmeister Lauber gar nicht gefällt: Der Aufwand steigt aktuell stärker als der Ertrag.

Für einmal verzichtet der Kanton auf Schuldenabbau

Um ein noch grösseres Minus zu vermeiden, soll der Kanton für einmal keine Tranche von 55,5 Millionen zum Abbau des Bilanzfehlbetrags leisten, der wegen der milliardenteuren Sanierung der Basellandschaftlichen Pensionskasse entstanden war. «Wir möchten nicht unnötig Druck auf das System ausüben», sagte Lauber. Der finanzielle Spielraum sei vorhanden: So ist der Kanton beim Abbau dieser Schuld, der bis 2037 abgeschlossen werden soll, im «Vorsprung». Dies, weil in den vergangenen Jahren teilweise mehrere Jahrestranchen auf einmal abbezahlt wurden.

«Wir sind resilient. Die Wirtschaft ist gut aufgestellt», sagt der Baselbieter Finanzdirektor Anton Lauber. Bild: Kenneth Nars

Zur finanziellen Lage des Kantons zeichnete Lauber ein differenziertes Bild: So dämpfen zwar Kostensteigerungen die erwarteten Ergebnisse. Zudem könnten mehrere Grossprojekte den Kantonshaushalt in Schieflage bringen: So ist eine Vorlage zur Finanzierung der familienergänzenden Kinderbetreuung in Diskussion, die den Kanton Baselland je nach Ausgestaltung bis 172 Millionen Franken pro Jahr kosten könnte.

Demgegenüber hätte die kantonale Initiative der SVP, wonach selber bezahlte Krankenkassenprämien von den Steuern abgezogen werden können, Einnahmenausfälle von bis zu 90 Millionen Franken zur Folge. Mit 74 Millionen pro Jahr würde schliesslich die Umsetzung der Prämien-Entlastungs-Initiative der SP zu Buche schlagen. Zusammengefasst: Die potenziellen Zusatzbelastungen sind riesig.

Auf Seite der Einnahmen sind die Aussichten allerdings gar nicht schlecht. So sollen die Steuererträge in den nächsten Jahren steigen. «Wir sind resilient, die Wirtschaft ist gut aufgestellt», sagte Lauber. Das Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP), das als Basis zur Berechnung der Steuereinnahmen dient, ist im Baselbiet derzeit höher als im Schweizer Schnitt. Der Kanton verfüge über ein solides Eigenkapitalpolster. Daher sollten auch die 400 Millionen neue Schulden, die der Kanton bis 2027 wegen der Investitionen machen wird, zu verschmerzen sein. «Das ist ja nicht verlorenes Geld, der Kanton kriegt dafür einen Gegenwert», betonte Lauber.

Prognose 2023: Satter Gewinn in der Stadt, wohl ein Minus auf dem Land

Zum laufenden Jahr 2023 wollte der Finanzdirektor keine exakte Hochrechnung anstellen. Am Vortag informierte die Regierung des Nachbarkantons Basel-Stadt, dass die Rechnung 2023 erneut mit massiv höherem Überschuss ausfallen werde als budgetiert. Dieser beträgt gemäss aktueller Hochrechnung 189 Millionen Franken. Im Baselbiet sehen die Zahlen weit weniger rosig aus: Lauber rechnet noch nicht mal mit einem Überschuss.

Nach der Beratung im Parlament startete das Rechnungsjahr 2023 mit einem Minus von 10 Millionen Franken. Das Endergebnis dürfte schlechter ausfallen: So wird es keine Gewinnausschüttung durch die Schweizerische Nationalbank (SNB) geben, obwohl dafür knapp 70 Millionen budgetiert worden waren. Die zuvor genannten Kostensteigerungen bei Gesundheit und Bildung dürften zudem schon im laufenden Jahr zu spüren sein.