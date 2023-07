Büsserach Brandnacht: Grosseinsatz hält kleines Dorf auf Trab Zwischen Montag und Dienstag brannte eine Lagerhalle im Schwarzbubenland. Über 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Für einige Menschen ist nichts mehr, wie es einmal war.

Trotz des enormen Aufgebots an Feuerwehrleuten konnten die Flammen zunächst nicht unter Kontrolle gebracht werden. Bild: zvg

Es ist Montagabend um elf, als ein Notruf die Kantonspolizei Solothurn erreicht. Ein Feuer ist ausgebrochen in einer Lagerhalle in Büsserach. Die Einsatzkräfte rücken sofort aus. Schlussendlich stehen über 100 Feuerwehrleute im Einsatz, dazu die Polizei, Rettungsdienste und ein Helikopter der Rega. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung.

Schwerverletzt wird durch das Feuer am 10. Juli glücklicherweise niemand. Eine Person wird zur Kontrolle ins Spital gebracht, da Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung besteht. Den Flammen zum Opfer fallen aber die Räume verschiedener Unternehmen, unter anderem die einer Heizinstallationsfirma.

Sieben Jahre Arbeit, verbrannt in einer Nacht

«Zuzusehen, wie alles verbrennt, das man aufgebaut hat – es ist unvorstellbar, wie weh das tut», sagt Amir Ademi, Leiter und Inhaber der Haustec GmbH. Als er um elf Uhr abends den Anruf mit der Brandmeldung erhält, fährt er sofort an die Breitenbachstrasse 45B.

Am Anfang sieht es für die Büroräume und Lagerhalle des Handwerkerbetriebs noch gut aus. Es brennt in einem anderen Teil des Hauses. Ademi unterstützt die Feuerwehr, wo er nur kann. Die Computer, Akten und Werkzeuge seiner Firma kann er nicht in Sicherheit bringen. Er darf das Gebäude wegen der Brandgefahr nicht betreten.

Die Vorsicht ist angebracht: Laut Ademi greifen die Flammen keine halbe Stunde später auch nach seinem Betrieb. 150 Quadratmeter Lagerfläche, zwei Büros: Was er über sieben Jahre aufbaute, brennt in wenigen Stunden nieder. «Ich weiss noch nicht, wie es jetzt weitergeht», sagt Ademi.

Die Überreste der Firma Haustec in Büsserach. Bild: Juri Junkov

Am Folgetag erhält der Unternehmer ein Angebot von einem Freund. Der Kleinbetrieb mit den sechs Mitarbeitenden kommt vorerst im Nachbardorf Wahlen unter. «Meine Ferien fallen aus», sagt Ademi. Er muss sich jetzt um seine Firma kümmern.

Über zwölf Stunden im Einsatz

Weder die Brandursache noch der entstandene Sachschaden sind zurzeit bekannt, wie die Kantonspolizei Solothurn mitteilt. Am Dienstagmorgen heisst es, die Ermittelnden seien aktuell vor Ort.

Sie sind nicht die Einzigen: Auch der Kommandant der Feuerwehr Büsserach, Ronny Dobler, steht zwölf Stunden nach Brandausbruch noch immer im Einsatz: «Es gibt nach wie vor einige Glutnester zu löschen.» Danach ist er für Aussagen nicht mehr erreichbar. «Ich muss jetzt zuallererst mal schlafen.»