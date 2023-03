Kelsag verliert auch vor Bundesgericht: Statutenänderungen sind nichtig

Rückblick Die schönsten Bilder der Basler Fasnacht 2023

Vom 27. Februar bis am 1. März wurden in Basel die «drey scheenschte Dääg» zelebriert. Dieses Jahr stand wieder das volle Programm Fasnacht, inklusive Cortège an. Unsere Fotografen waren mit dabei und haben die Fasnacht in all ihren Facetten eingefangen.