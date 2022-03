Burg im Leimental Solange wie er hielt es kaum einer aus: Burgtaler «Präsi» tritt nach 22 Jahren ab Dieter Merz scheidet per Juli aus dem Gemeinderat von Burg im Leimental aus. Dann wird er mehr als zwei Jahrzehnte im Amt verbracht haben – den Rekord im Baselbiet hält er deshalb aber trotzdem nicht.

«Etwas anderes machen als an Sitzungen gehen»: Der Burgtaler Gemeindepräsident Dieter Merz kündigt seinen Rücktritt an. R. Schmid/bz-Archiv

Dieter Merz hat angekündigt, per Juli als Gemeindepräsident von Burg zurückzutreten. In der kleinen Gemeinde im Leimental fühlt man sich in der Lokalpolitik offenbar wohl. Der Parteilose wird Burg, wo 279 Menschen wohnen, dannzumal 22 Jahre lang vorgestanden haben.

Merz trat das Amt per Mitte 2000 an – und löste damals Erich Hänggi ab, der es respektable 18 Jahre an der Spitze der Gemeinde ausgehalten hatte. Im Burgtaler Gemeinderat sitzt Merz schon über drei Jahrzehnte, seit 1991. Als die bz Dieter Merz am Telefon erreicht, begründet er seinen Schritt unverblümt:

«Ich bin amtsmüde und in einem Alter, in dem man gerne etwas anderes macht als an Sitzungen zu gehen.»

Dieter Merz. zvg

Er werde im November 74, Jüngere sollten jetzt Verantwortung übernehmen. Merz’ Nachfolger steht schon in den Startlöchern: der bisherige Vize Hans-Jörg Tobler, ebenfalls parteilos.

Der 69-Jährige sagt, er sei innerhalb des fünfköpfigen Gemeinderats der einzige Interessent. So gibt es, wie schon im Jahr 2000 bei Merz, wohl eine stille Wahl. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen endet am 28. März. Tobler ist seit 2014 Gemeinderat und seit 2020 dessen Vize.

Sicher einer sitzt noch länger im Amt

Dieter Merz ist einer der amtsältesten Gemeindepräsidenten im Baselbiet. Um ein halbes Jahr überrunden wird ihn jedoch zumindest Markus Zaugg, sein Kollege aus Diepflingen. Zaugg und Merz traten ihre Ämter gleichzeitig an, im Juli 2000. Zaugg hat seinen Rücktritt per Ende Jahr angekündigt. Dann hätte er sogar 22,5 Jahre im Präsidentenstuhl verbracht - ein halbes Jahr länger als Merz.