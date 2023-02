Update Buttersäure-Attacken auf UBS-Filialen: Nach Liestal jetzt auch in Laufen Die Stinkattacke auf die UBS-Filiale in Liestal vom Montagmorgen war nicht die einzige in der Region. Auch in Laufen wurde auf eine UBS-Filiale eine Buttersäure-Attacke verübt.

Blick auf die UBS-Filiale in Laufen, wo am gleichen Tag ebenfalls eine Buttersäure-Attacke ausgeübt wurde. Bild: Gaby Walther / Wochenblatt

Baselbieter Chemiewehr, Industriefeuerwehr der Region Basel, Sanität und Polizei hatten einen eifrigen Montag. Nachdem am Montagmorgen an der Rheinstrasse-Kreuzung in Liestal bereits eine Buttersäure-Attacke festgestellt wurde, war am Nachmittag auch ein Einsatz in Laufen zugange.

Die Alarmierung ging allerdings erst Mitte Nachmittag raus. Wie die bz erfuhr, stank es auch in der Laufner Liegenschaft an der Hauptstrasse 37, wo ebenfalls eine UBS-Filiale beheimatet ist. Zudem befindet sich dort auch die Redaktion des «Wochenblatts», deren Angehörige den Gestank bestätigten und mit einem Geruch «wie von faulen Eiern» beschrieben.

Weniger Buttersäure als in Liestal, aber am gleichen Tag verübt

Der Baselbieter Polizeisprecher Adrian Gaugler bestätigt auch den zweiten Vorfall in Laufen. Abklärungen und die Neutralisierung des Gestanks sind zurzeit im Gange. Es sei durchaus möglich, dass es sich um dieselbe Täterschaft wie in Liestal handle und die Attacke ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag durchgeführt wurde, sagt Gaugler auf Nachfrage.

Einsatzort in Liestal am Montagmorgen. Auch in Laufen waren am Montagnachmittag Einsatzkräfte bei einer UBS-Filiale zugange. bz

Allerdings sei nach ersten Erkenntnissen in Laufen eine geringere Menge Buttersäure eingesetzt worden als in Liestal. Das Aufgebot an Einsatzkräften ist dennoch dasselbe, da es sich um ein Standardaufgebot in solchen Fällen handle.

Auch wenig Buttersäure ergibt regelrechte Stinkbomben

Die Geruchsbelästigung wurde von mehreren Personen gemeldet, da der Gestank innerhalb und ausserhalb der Gebäude deutlich wahrnehmbar war, in Liestal noch deutlich stärker als in Laufen.

Und auch in Laufen war das Aufgebot der Chemiewehr vor Ort, um den Gestank zu neutralisieren. Bild: Gaby Walther / Wochenblatt

Offenbar verschaffte sich die Täterschaft Zugang zum Eingangsbereich und verschüttete geringe Mengen der Buttersäure. Danach machte sie sich aus dem Staub. Buttersäure stinkt auch in geringen Mengen ausserordentlich und wird oft im Rahmen von Unmutsäusserungen als vorsätzliche Gestanksattacken auf Läden und andere Einrichtungen eingesetzt.

Die Polizei sucht Zeugen: Personen welche in dem erwähnten Gebiet sachdienliche Wahrnehmungen gemacht haben wie Personen, Geräusche, Fahrzeuge und ähnliches, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale der Polizei Basel-Landschaft in Liestal zu melden.