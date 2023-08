Buus Eine sichere Trinkwasserversorgung kostet viel Geld Die Gemeindeversammlung von Buus bewilligte 5,2 Millionen Franken für eine neue Anlage. Diese soll die Trinkwassersicherheit für die kommenden Jahrzehnte gewährleisten.

Rohrleitungen in einem Grundwasserpumpwerk (Symbolbild). Bild: Patrick Lüthy

Das Grundwasserpumpwerk Tal in Buus erhält ein neues Betriebsgebäude. Die Gemeindeversammlung hat am Mittwoch einem Kredit von 5,2 Millionen Franken zugestimmt – mit 35 gegen 13 Stimmen bei 9 Enthaltungen. Damit soll die Trinkwasserversorgung modernisiert werden. Vorgesehen ist, die Anlage Ende 2025 in Betrieb zu nehmen.

Laut Gemeindeverwalter Claudio Maibach gab es an der Versammlung auch ein paar kritische Voten. Bemängelt worden sei unter anderem, dass der Buusner Gemeinderat bei den Wasser beziehenden Nachbargemeinden Hemmiken, Maisprach und Rickenbach noch keine Zusicherungen für Investitionsbeiträge eingeholt habe. Zudem werden drei Aargauer Dörfer mit kleineren Mengen Trinkwasser beliefert.

Verunreinigung vor drei Jahren

Im Herbst 2020 beklagte Buus eine Trinkwasserhavarie. Die Desinfektion hatte versagt. Daraufhin mussten die Leitungen chloriert, das Wasser musste vor dem Konsum abgekocht werden. Eine darauffolgende Verfügung des Baselbieter Amts für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen bewog Buus’ Exekutive, Massnahmen zu prüfen und zu realisieren, um die Trinkwassersicherheit gewährleisten zu können. Sofortmassnahmen wurden bereits einige Wochen nach der Havarie umgesetzt.

Eine Machbarkeitsstudie listete drei für die fernere Zukunft ausgerichtete Möglichkeiten auf. Das Rennen machte die Variante mit dem Bau eines neuen Betriebsgebäudes des Grundwasserpumpwerks Tal samt Weiternutzung der bestehenden Brunnenfassungen. Der Gemeinderat sieht darin mehrere Vorteile.

Das neue Betriebsgebäude inklusive Aufbereitung, Zwischenspeicherung und Verteilung wird in unmittelbarer Nähe zur Wassergewinnung errichtet. «Die Bausubstanz ist auf dem neusten Stand und wäre keine Hypothek für die kommenden zwei bis drei Generationen.» Und das neue Betriebsgebäude kann parallel zum ordentlichen Betrieb gebaut werden. Das jetzige Pumpwerk wird – abgesehen von den beiden Brunnenfassungen – nach der Inbetriebnahme des Neubaus beseitigt.

Buus hofft auf Subventionen von Bund und Kanton

Die zwei Pumpen im neuen, zweistöckigen Gebäude mit unterirdischem Geschoss werden alternierend laufen. Bei einem Dauerbetrieb von 24 Stunden beträgt die Fördermenge gut 1700 Kubikmeter Wasser pro Tag. Dies entspricht dem errechneten Tagesspitzenbedarf im Jahr 2035 bei minimaler Quellschüttung in der Wasserversorgungsregion. Die Aufbereitung des Grundwassers wird mit Ultrafiltration sichergestellt, anschliessend erfolgt eine zweistrassige UV-Desinfektion des Rohwassers.

Die Gemeinde Buus rechnet mit Subventionen von rund 700’000 Franken. Dafür erwägt sie ein Meliorationsgesuch, um von Bund und Kanton Investitionsbeiträge zu erhalten für Wassermengen, die an Landwirtschaftsbetriebe verkauft werden, was rund einem Drittel entspricht. Die Wasserbezugsgemeinden werden sich entweder im Umfang ihres jährlichen Wasserbezugs an den Investitionskosten beteiligen oder die Auslagen für die Anlage über die kommenden Jahrzehnte mit einem höheren Wasserpreis amortisieren.