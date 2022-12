Cannabisfund Hanf-Indooranlage in Brislach ausgehoben: Polizei stellt 4000 illegale Pflanzen sicher In einem Gewerbehaus in der Laufentaler Gemeinde sind neben einer legalen CBD-Plantage Tausende Stauden mit einem hohen THC-Gehalt entdeckt worden. Es ist nicht der erste solche Fund im Laufental.

In Brislach konnte die Baselbieter Polizei eine illegale Hanf-Indooranlage mit über 4000 Hanfpflanzen ausheben. Polizei Baselland

Die Kantonspolizei Baselland hat bei einer Kontrolle in einem Gewerbehaus in Brislach eine professionell betriebene, illegale Hanf-Indooranlage entdeckt. Insgesamt 4130 Hanfstauden – die einen illegal hohen THC-Gehalt aufwiesen – wurden gefunden.

Die beschlagnahmten Drogen hätten einen Verkaufswert von mehreren hunderttausend Franken, lässt die Kantonspolizei verlauten. Ein 34-jähriger Serbe wurde bei der Kontrolle vorübergehend festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Baselland hat gegen den Mann jetzt ein Strafverfahren eröffnet.

Immer wieder einzelne Funde

In dem Gewerbehaus, das sich auf dem ehemaligen Hugo-Fritschi-Areal im Industriegebiet Grüt befindet, steht zudem auch eine legale CBD-Produktionsstätte. Adrian Gaugler, Sprecher der Kantonspolizei, sagt auf Anfrage der bz, dass es sich bei der illegalen Anlage im Laufentaler Dorf um eine verhältnismässig grosse Plantage handle.

Plantagen dieser Grössenordnung würden in den vergangenen Jahren immer wieder einzelne gefunden. Jährlich seien es etwa zwischen drei und fünf illegale Plantagen, die von der Polizei ausgehoben werden. Ein deutlicher Anstieg der Funde illegaler Anlagen sei in den letzten Jahren aber nicht zu verzeichnen. Mit einigen Schwankungen sei die Anzahl ausgehobener Hanfplantagen in diesem Bereich konstant geblieben.

Gerade im Laufental gibt es immer wieder Funde illegaler Plantagen, was mutmasslich auf die altindustrielle Tradition des Tals mit seinen vielen vormals leerstehenden Industrie- und Gewerbeliegenschaften zurückgeführt werden kann.

Sache des Kantons

Zuletzt wurden im November bedingte Freiheitsstrafen für die vier Betreiber einer illegalen Hanfplantage in Liesberg ausgesprochen. Das Baselbieter Strafgericht begründete seine Urteile unter anderem mit der ausserordentlichen Grösse der Anlage. Eine Razzia der Polizei hatte sie 2020 zum Vorschein gebracht. Die rund 2800 Quadratmeter grosse Hanfplantage war die grösste illegale Indooranlage, die man im Baselbiet bislang ausgehoben hatte.

Über 100'000 Franken sollen die technischen Installationen in der Halle in Liesberg gekostet haben, schätzte die Staatsanwaltschaft. Alexander Wagner / Foto Wagner

Beim aktuellen Fund in Brislach wurden die Ermittlungen indes gerade erst aufgenommen. Bei der Gemeindeverwaltung heisst es auf Anfrage der bz, dass die Liegenschaft, auf der das entsprechende Gewerbehaus steht, nicht im Eigentum der Gemeinde sei.

Auf dem Areal Hugo Fritschi seien mehrere Gewerbetreibende eingemietet – die Bewilligungsverfahren für Firmen laufen über den Kanton und damit über das kantonale Handelsregister. Auch CBD-Anlagen müssen dort gemeldet werden – jedoch nicht bei den Einwohnergemeinden, bei denen eine Meldepflicht eben nur bei Einwohnerdaten gilt.

Die Gemeinden wüssten deshalb häufig gar nicht, welche Unternehmen bei ihnen tätig sind, heisst es bei der Gemeindeverwaltung in Brislach. Die Firmen könnten ihre gemieteten Gebäude zudem weiter untervermieten. Aber auch das müsse dem Kanton gemeldet werden. So sei die Gemeinde jeweils bereits bei der Erhebung der Abfallgebühren auf das kantonale Handelsregister angewiesen.