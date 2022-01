Care-Arbeit Beschwerde bis vor Bundesgericht gezogen: VPOD Region Basel fordert Verbot von 24-Stunden-Betreuungen Der VPOD Region Basel und das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Basel-Stadt (AWA) sind sich uneinig. Ein gewonnenes Bundesgerichtsurteil von Ende Dezember gibt dem VPOD jetzt Recht: 24-Stunden-Betreuung soll verboten werden.

Niemand soll 24 Stunden lang im Einsatz stehen müssen, auch nicht in der Betreuung in Privathaushalten. Das Bundesgericht hat eine Beschwerde des VPOD gegen den Kanton Basel-Stadt bestätigt. Gaetan Bally / KEYSTONE

Die 24-Stunden-Betreuung, die oft im Bereich der Care-Migration vorkommt, soll verboten werden. Dafür setzt sich der VPOD Region Basel schon länger ein. Der entsprechenden Rechtsauslage hat das Basler Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) bisher widersprochen. Deshalb zog der VPOD seine Beschwerde gegen den Kanton Basel-Stadt bis vor Bundesgericht.

Diese wurde gutgeheissen, wie der VPOD am Donnerstag mitteilte. Das Bundesgericht hält fest, dass auch im Rahmen der 24-Stunden-Pflege das Arbeitsgesetz gelte und die Arbeitsbedingungen einer Person in der 24-Stunden-Pflege nicht mit dem Arbeitsgesetz vereinbar seien. Das bestehende Geschäftsmodell der privaten Spitex-Firmen müsse also umgehend schweizweit verboten werden.

Nur eine Ausnahme

Die Gewerkschaft VPOD brachte den Fall im November 2017 ins Rollen. Eine Firma aus Basel-Stadt beschäftigt Betreuerinnen für Seniorinnen und Senioren. Der VPOD bat das Arbeitsinspektorat, einen Arbeitsvertrag zu prüfen. Das Amt entschied, dies abzulehnen. Die Begründung: Das Arbeitsgesetz komme bei Arbeitnehmenden in der 24-Stunden-Betreuung in einem Privathaushalt nicht zur Anwendung.

Der VPOD zog die Beschwerde durch alle Instanzen. Erst das Bundesgericht gibt ihm nun recht: Sobald eine vermittelnde Firma im Spiel sei, müsse das jeweilige Amt die Einhaltung des Arbeitsgesetzes prüfen. Eine Ausnahme gilt für Personen, die von Privatpersonen eingestellt wurden – um das intime Verhältnis zu schützen.

Entsprechende Massnahmen hat der VPOD Region Basel in einem Brief an das AWA formuliert und fordert «sofortige Massnahmen». Durch das Bundesgerichtsurteil werde das AWA verpflichtet, die nötigen Kontrollen zur Durchsetzung des Arbeitsgesetzes in private Spitexbetrieben und Privathaushalten durchzuführen.

Interpellation mit Fragen zur Umsetzung eingereicht

Toya Krummenacher (SP), Gewerkschaftssekretärin beim VPOD, reicht nun im Grossen Rat eine Interpellation ein. In anderen Kantonen werden ähnliche Fragestellungen an die Regierungen gerichtet. Die Kontrolltätigkeit der zuständigen Ämter soll umgehend aufgenommen werden. Krummenacher stellt in der Interpellation zwölf Fragen an den Regierungsrat, die darauf abzielen, genau zu erfahren, wann und mit welcher Strategie gegen die 24-Stunden-Betreuung vorgegangen wird.

Ausserdem kommt die Frage auf, ob die personellen Ressourcen des AWA aufgestockt werden müssten, damit das Amt den Forderungen entsprechend nachkommen kann. Sicherzustellen sei auch, dass die Betreuerinnen und Betreuer nicht mit negativen Konsequenzen seitens ihrer Arbeitgebenden rechnen müssen, wenn sie dem AWA entsprechende Verstösse melden.