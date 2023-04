Chaotische Gemeindeversammlung Nach kurzfristigem Stimmen-Chaos: Arlesheim weist Ortskernrevision zurück Der Gemeinderat muss nochmals über die Bücher: Die Gemeindeversammlung fordert Anpassungen an der Vorlage zum Teilzonenplan Siedlung Ortskern.

Der Ortskern in Arlesheim woll doch nicht erneuert werden. Juri Junkov

Kopfschütteln, lachen, ärgern – neben intensiven Diskussionen über Inhalte zur geplanten Revision Teilzonenplan Siedlung Ortskern brauchte die Arlesheimer Gemeindeversammlung am Mittwochabend fast die ganze Palette an Emotionen mit sich. Gegen 500 Einwohnerinnen und Einwohner kamen in die Sporthalle Hagenbuchen. Die genaue Zahl wird für immer unbekannt bleiben. Aber dazu später mehr.

46 Folien mit eingegangenen Anträgen von Privatpersonen und Parteien kündigten eine Mammut-Gmeini an. Gegnerinnen und Gegner der Vorlage – allen voran die dabei federführende Interessensgemeinschaft IG Fruschd – versuchten auf verschiedenen Wegen, das Geschäft zu verhindern.

36 Gebäude und 88 Bäume wären neu unter Schutz

Im Grundsatz geht es darum, dass der bestehende Quartierplan Ortskern aus den 1970er-Jahren veraltet ist. Mit der über Jahre in einem teilweise partizipativen Prozess ausgearbeiteten Vorlage wäre es im Gegensatz zum bestehenden Quartierplan nicht mehr erlaubt, im Ortskern dreistöckig zu bauen. Mit der Reduktion auf zwei Stockwerke verlieren mehrere Liegenschaften und Parzellen an Wert.

In den Verhandlungen der letzten Monate wurden geplante Unterschutzstellungen teilweise zurückgestuft. 36 Bauten würden neu unter kommunalen Schutz gestellt. Bei diesen wären Substanz, Struktur und wertvolle Bauteile im Innern geschützt. Der Grossteil würde als «Erhaltenswerte Bauten» klassifiziert. Bei diesen wären nur die Fassaden geschützt. Meist rückwärtige Erweiterungsbauten, Dachaufbauten und Dachfenster wären möglich. Ersatzneubauten benötigten ein Fachgutachten. Neu wären im Ortskern 88 Bäume geschützt. Das wären 34 mehr als zuvor.

Eigentümer würden 20 Millionen verlieren

Einwohner Caspar Zellweger plädierte auf Nichteintreten, weil zuerst die Wunden der Streitereien verheilen müssten. Brigitte Erbacher von der IG Fruschd warf dem Gemeinderat vor, ein Angstszenario geschürt zu haben, dass der Ortskern mit auswärtigen Investoren seinen Charakter verlieren könnte. Die Vorlage sei «eigentümerfeindlich», so Erbacher. Hugo Erbacher, Co-Präsident der IG Fruschd, fühlte sich an Fichen erinnert, bei dem Häuser nach Liestal gemeldet werden. 20 Millionen Franken würden mit den Rückzonungen und den strengeren Unterschutzstellungen den Eigentümerinnen und Eigentümer weggenommen, kritisierte IG-Co-Präsident Johannes Mangold.

Für die Weiterführung und der Verbesserung der Vorlage plädierte FDP-Landrat Balz Stückelberger:

«Wir glauben, dass die Planung in eine richtige Richtung geht, aber auch, dass sie Hauseigentümer zu stark einschränkt.»

Gemeindepräsident Markus Eigenmann (FDP) machte klar, dass bei einem Nichteintreten auf die Vorlage der Gemeinderat das Thema nicht neu anpacken werde. Anders wäre es bei einer Rückweisung. Dann müsste der Gemeinderat nochmals über die Bücher. Gemäss Eigenmann würde dabei aber nichts wesentlich anderes herauskommen.

Auszählungsprobleme wegen Toilettengängen?

Beim Auszählen der Stimmen begann das Chaos. 452 Stimmberechtigte wurden gezählt. Mehrfach musste Gemeindepräsident Markus Eigenmann erklären, wer bei der Abstimmung über Nichteintreten wann die Hand heben muss. Beim Addieren der Ja- und Nein-Stimmen ergaben sich plötzlich 510 Stimmen. Eigenmann liess die Abstimmung wiederholen. «Der Sektor vorne rechts hat zweimal gleich abgestimmt», rief Eigenmann mit ironischem Unterton ins Mikrofon. Applaus und höhnisches Gelächter. 282 Stimmen für eintreten, 216 für nicht eintreten. Wieder waren es eigentlich zu viele Stimmen. Ob so viele zuvor auf der Toilette waren, fragte der Gemeindepräsident bereits leicht genervt. Dieses Mal galt das Resultat.

Für Einwohner Christian Schüpbach war der Zeitpunkt längst gekommen, dass das Chaos «Tür und Tor für eine Stimmrechtsbeschwerde» geöffnet hat. In der ebenfalls von Caspar Zellweger beantragten Rückweisung des Geschäfts an den Gemeinderat ging es dann plötzlich schnell. 257 stimmten für Rückweisung, 219 dagegen. Damit war das Traktandum abrupt beendet. Der Gemeinderat muss nochmals über die Bücher.