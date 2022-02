Chemieabfälle Benzidin im Baselbiet: Neue Untersuchungen lassen auf sich warten Im Roemisloch und in der Feldrebengrube wurde der krebserregende Stoff bereits festgestellt. Bis es zu weiteren Messungen in anderen Deponien kommt, dürfte es noch eine Weile dauern, wie aus einer Interpellationsantwort der Baselbieter Regierung hervorgeht.

Die ehemalige Deponie Feldreben in Muttenz wurde für Chemieabfälle benutzt (Aufnahme aus dem Jahr 1955). zvg

Mehrmals hat die Gemeinde Allschwil in der Deponie Roemisloch neben 95 anderen giftigen Substanzen den krebserregenden Stoff Benzidin gefunden. Und auch bei der Feldrebengrube kam es – 2004 im Grundwasser, 2010 in Abfallproben – zu Benzidin-Nachweisen.

Aber: Die Benzidin-Konzentration lässt sich anhand dieser Proben nur semi-quantitativ bestimmen. Klar ist nur: Die nachgewiesenen Mengen sind hoch, zumindest im Grundwasser. Pro Liter wurden 152 Nanogramm Benzidin geschätzt. Der Grenzwert für das Grundwasser, so schreibt es der Muttenzer Grünen-Landrat Peter Hartmann in einer Interpellation, liege in der Schweiz bei 0,75 Nanogramm pro Liter.

Grenzwert sei doppelt so hoch

Die Baselbieter Regierung hat nun Hartmanns Vorstoss beantwortet. Sie geht in der Antwort mit dem Verfasser einig, dass Benzidin akut toxisch sowie akut und chronisch gewässergefährdend ist – es bestehe für den Regierungsrat kein Anlass, die vorhandenen Einstufungen bezüglich Toxizität und Kanzerogenität in Frage zu stellen.

Zu weniger Einigkeit kommt es bezüglich der Grenzwerte: Für Benzidin wurden bislang standortspezifische K-Werte im Auftrag der Kantone Basel-Stadt und Wallis hergeleitet, schreibt die Regierung. Der Grenzwert sei in diesen Fällen bei 1,5 Nanogramm pro Liter festgelegt worden, was der doppelten Konzentration der von Hartmann Genannten entspricht.

Hauptanliegen der Interpellation ist jedoch nicht die geschätzte Menge an Benzidin in den Deponien oder der Grenzwert. Der Grünen-Politiker will von der Regierung wissen, ob es stimmt, dass im Grundwasser bei der Feldrebengrube in Muttenz bisher keine Einzelstoffanalysen auf Benzidin durchgeführt wurden und ob solche als notwendig erachtet würden. Weiter seien auch die Deponien Margelacker und Rothausstrasse (beide in Muttenz) sowie Wannen in Pratteln teils von denselben Firmen mit Chemieabfällen beliefert worden wie das Roemisloch oder die Feldrebengrube. Ob in diesen Deponien nach Benzidin gesucht wurde, will Hartmann ebenfalls wissen.

Vorerst keine neuen Untersuchungen

Die Fragen zur Feldrebengrube bleiben von der Regierung jedoch grösstenteils unbeantwortet. Denn diese seien Teil der Beschwerde, welche die Gemeinde Muttenz gegen die Sanierungsverfügung der Deponie Feldreben eingereicht hatte. «Mit Rücksicht auf das hängige, aktuell sistierte Verfahren, können hierzu keine weiteren Auskünfte erteilt werden», so die Regierung.

Aus den weiteren Antworten geht ausserdem hervor, dass es bei den anderen genannten Deponien in naher Zukunft nicht zu Einzelstoffanalysen kommen wird. Denn diese sind nur mit speziellen, für die zu messende Substanz spezifisch entwickelten Analysemethoden möglich. Die Anforderungen würden derzeit nur sehr wenige Labore in der Schweiz erfüllen, hält der Regierungsrat fest. Das kantonale Amt für Umweltschutz und Energie habe die Entwicklung von routinetauglichen Messmethoden bereits angestossen – sobald die Laborinfrastrukturen in den erforderlichen Kapazitäten vorhanden seien, stehe man solchen Untersuchungen nicht entgegen.