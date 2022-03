Chienbäse Eine halbe Stunde Feuerzauber entschädigt für vieles Deutlich weniger Zuschauerinnen und Zuschauer strömten am Sonntagabend zum Chienbäse nach Liestal. Der Fasnachtsbrauch sorgte gleichwohl für die gewohnt spektakulären Bilder im verdunkelten Stedtli.

14 Bilder 14 Bilder Der Chienbäse fand dieses Jahr zum ersten Mal seit 2019 wieder statt. Juri Junkov

Würden 2022 nun wegen drei Jahren Zwangspause mehr Zuschauer zum Chienbäse ins Städtli kommen oder mangels Feuerwagenspektakel weniger? Und von wie weit würden sie anreisen? Etwa 20 Minuten vor dem pünktlichen Beginn des Chienbäse-Umzugs um 19.15 Uhr ist die Rathausstrasse komplett verstopft. Das liegt aber erst einmal an den Guggenmusiken, die wie immer vor dem Chienbäse an ihrem Platzkonzert die Chance auf das grosse Publikum in voller Strassenbreite nutzen.

Wo der Zug nachher entlangführt, fragt ein Endzwanziger in Schweizer Mundart: Es gibt noch Erwachsene in der Region, die den Chienbäse erstmals erleben. Das trifft sicher auch auf den Elferrat der Pfuhler Seejockel aus Neu-Ulm zu, die sich durch das Logo auf dem Jackenrücken als Fasnachtstouristen verraten.

Das Gedränge vor und hinter dem Törli ist natürlich so gross wie immer, obschon es dieses Jahr dort ohne Feuerwagen und emporleckenden Flammen genauso spannend ist wie andernorts entlang der Umzugsstrecke. Ein Blick auf den Wasserturmplatz verrät aber, dass deutlich weniger Menschen als sonst dem Spektakel folgen werden. Erst nach ein paar Minuten Warten vor dem Törli fällt auf, was dieses Jahr noch anders ist als sonst: Das Löschfahrzeug der Feuerwehr ist hier nicht vonnöten.

Pünktlich erscheinen von der Burgstrasse herunter die ersten Lichter: Es sind die roten Kopflaternen der Cliquen, die dem Chienbäse-Umzug voranlaufen. Die Ordner verscheuchen die letzten Unwissenden oder Unwilligen, die noch immer auf im Weg stehen. Selbst als die Chienbäse schon alles in Hitze und Rauch tauchen, rennen einige Unbelehrbare mit gezücktem Handy vor den Zuschauern herum. Bei den Feuerwagen hätte sich das wohl keiner getraut. Eine Gruppe Teenagerinnen ist offensichtlich auch zum ersten Mal da: Jedenfalls werden sie in der ersten Reihe, in die sie sich gedrängelt haben, überrascht von Hitze und Funkenflug und verschwinden bald nach hinten.

Besonders strenge Security in diesem Jahr

Für jeden Spurt der Chienbäse-Träger durch das Törli gibts johlenden Applaus; einer wird besonders für seine Pirouette beklatscht. In der Rathausstrasse fängt einer Feuer. Doch alle bleiben ruhig: Er zieht die Jacke aus, wird erst von Kameraden, dann von der Feuerwehr gelöscht. Verletzt wird niemand.

Dann taucht sie tatsächlich noch auf, die obligatorische Wurst am Stecken. Gehört sie einem alten Liestaler Fasnachtshasen – oder einem Touristen, der im Internet gelesen hat, dass man das unbedingt am Chienbäse tun sollte? Sie gehört einer 35-jährigen Böckterin, stellt sich heraus. Sie habe das seit zehn Jahren tun wollen, erklärt sie und ist etwas enttäuscht, dass es keiner nachmacht: «Die sind alle noch im Corona-Modus; und die Security ist auch streng dieses Jahr.»

Nach einer halben Stunde sind 200 Chienbäse, getragen von Männern, Frauen und Kindern, durchs Törli gezogen. Die Menge strömt die Rathausstrasse hinunter. Am Ende der Altstadt vor dem Altersheim Tertianum Rebgarten entsteht ein neues Ritual: Alle Chienbäse werden in drei Mulden zum Ausbrennen zusammengelegt. Die Menge versammelt sich dort.

Das wird wohl einmalig bleiben; denn nächstes Jahr rollen hier wieder die Feuerwagen durch. Oder hat jemand Sturm für 2023 vorhergesagt?