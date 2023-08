Chueweid Neue Birswarte in Aesch: Mit Weitblick für mehr Biodiversität Aesch hat mit der neuen Birswarte sein «Leuchtturmprojekt» in Sachen Erholungs- und Naturraum Birspark Landschaft eingeweiht.

5 Bilder 5 Bilder Bild: Tobias Gfeller

Versteckt hinter Bäumen steht auf Höhe der Schützenmattschulen am Birsufer in Aesch seit Anfang Jahr ein Pavillon mit einer Sitzbank, die zum Verweilen und Beobachten einladen sollen. Am Montagnachmittag wurde diese sogenannte Birswarte Chueweid mit Verspätung feierlich eingeweiht. Die Birs, deren Wasserstand im Hochsommer gegen 15 Meter unterhalb der Sitzbank liegt, fliesst an dieser Stelle aufgrund des Wasserkraftwerks weiter flussabwärts in Dornachbrugg äusserst langsam. Der Pavillon steht auf einem mit 200 Kubikmeter Erdmaterial künstlich aufgeschütteten Hügel.

Während die Birswarte vornehmlich den Menschen als Ort der Erholung mit Weitsicht dienen soll, gelten die in den vergangenen Jahren vorgenommenen Aufwertungsmassnahmen rund um die Grundwasseranreicherungsanlage Chueweid nebenan primär der Fauna und Flora.

Aus einer monotonen Pflanzenwelt aus Sträuchern konnte mit gezielten Abholzungen, Anpflanzungen und Aussaaten ein vielfältiger Bewuchs erreicht werden, der im vergangenen Frühling sein Potenzial an Farben und Blüten bereits gezeigt hatte, erklärte Christoph Bühler vom Planungsbüro für ökologische Projekte Hintermann & Weber AG.

Trittsteine für mehr Biodiversität

In der Chueweid wird seit den 1970er-Jahren mit einer künstlich angelegten Versickerungsanlage Birswasser von Schadstoffen befreit und in den Grundwasserstrom geleitet, in dem das Wasser in kleinen Seen durch Sand und Kies in den Untergrund absickert. Eingeweiht wurde die Birswarte erst jetzt, weil im Frühjahr der aufgeschüttete Hügel noch kahl und nicht bewachsen war. Ziel sei es, mit mehreren solchen Projekten wie die Aufwertung der Umgebung der Versickerungsanlage und der Birswarte die Vernetzung der Trittsteine für mehr Biodiversität im Siedlungsraum zu stärken, erklärte die Aescher Gemeinderätin Christine Koch (SP).

Im Rahmen der Gruppe Birspark Landschaft des Vereins Birsstadt, dem Zusammenschluss der Gemeinden entlang der Birs zwischen Grellingen und Birsfelden, gilt die Birswarte als Leuchtturmprojekt für Aesch. Die Gruppe Birspark Landschaft setzt sich für einen attraktiven Natur- und Erholungsraum ein. Die Gemeinde Aesch hat für die Birswarte rund 50’000 Franken investiert.