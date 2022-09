Corona Das Nesselfieber hat sich bei vielen zurückgezogen – doch das Misstrauen gegenüber einem zweiten Booster bleibt Nach der Booster-Impfung litten zahlreiche Personen unter Nesselfieber-Anfällen. Ein halbes Jahr später sind die Anfälle seltener geworden, die Hautreaktionen haben aber Skepsis vor einem zweiten Booster ausgelöst.

Viele jüngere Personen klagten nach der Booster-Impfung über Nesselfieber-Schübe. Hengdao / iStockphoto

Im Februar wurden Berichte über eine Zunahme von Nesselfieber nach der Booster-Impfung publik. Das Dermatologische Zentrum Zürich bestätigte dies auf Anfrage. 14 mehrheitlich junge Betroffene meldeten sich bei CH Media. Sie berichteten von Juckanfällen nachts und lang anhaltenden Symptomen.

Wie geht es den Betroffenen heute? Die Urticaria (Nesselsucht, Quaddeln) ist bei den meisten abgeklungen und tritt wenn, dann noch selten auf. «Dass ich nicht mehr jeden Tag unter plötzlich auftretendem Juckreiz leide, ist wahnsinnig entlastend für mich», sagt eine Person, die sich damals bei CH Media gemeldet hatte. Wenn, dann kommen die Nesselfieber-Schübe noch in Stresssituationen vor und klingen nach einigen Stunden wieder ab. «Ich nehme nach wie vor täglich zwei Tabletten Cetirizin», sagt hingegen ein betroffener Leser, der immer noch unter Nesselfieber leidet, wenn auch nicht mehr so stark, wie noch vor einigen Monaten.

Skepsis gegenüber einem zweiten Booster

Was bei vielen Betroffenen bleibt, ist eine gewisse Skepsis gegenüber einer zweiten Booster-Impfung. Aus Angst, erneut unter den Anfällen zu leiden, warten sie auf die Empfehlung des BAG. «Wenn klar empfohlen wird, dass sich auch junge, gesunde Personen zweimal boostern lassen sollen, würde ich es mir nochmals überlegen», sagt eine Betroffene. «Ich würde mich so oder so nicht mehr boostern lassen», ist sich ein anderer junger Betroffener sicher.

Im Februar sprach Swissmedic von 200 Meldungen zu Urticaria, rechnete aber mit vielen Nachmeldungen nachdem Medien darüber berichtet hatten. Auf erneute Anfrage bestätigt Swissmedic den zwischenzeitlichen Anstieg der Meldungen auf 1249. Die Meldungen betreffen zu 60 Prozent Frauen, das mittlere Alter liegt bei etwa 40 Jahren. «Urticaria ist eine relativ häufige Erkrankung, die mit vielen Ursachen in Verbindung gebracht wird. Dies muss mit in Betracht gezogen werden, wenn man die Fälle vor dem Hintergrund von rund 2,5 Millionen Booster-Impfungen mit Spikevax bewertet», so Sprecher Alex Josty von Swissmedic.

Nesselfieber wandert meist über den ganzen Körper. zvg

Bei den meisten gemeldeten Fällen habe sich das Nesselfieber an verschiedenen Körperstellen geäussert und sei etwa elf Tage nach der Boosterimpfung aufgetreten. Die Beschwerden seien in den meisten Fällen über einen Zeitraum zwischen mehreren Wochen und mehreren Monaten immer wiedergekehrt.

Im Rahmen der weiteren Abklärung stehe man mit anderen internationalen Arzneimittelbehörden und dem Hersteller Moderna in Kontakt. Die Erkenntnisse zu Nesselfieber im Zusammenhang mit Boosterimpfungen mit Spikevax wurden ausserdem in die Produktinformationen aufgenommen.