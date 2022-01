Coronamassnahmen Mehrere hundert Eltern und Kinder demonstrieren in Liestal gegen die Maskenpflicht ab der ersten Primar Auch wenn die Schule am Montag in Baselland vorerst im Fernunterricht begann, zogen am Morgen schätzungsweise 300 Menschen durchs Liestaler Stedtli und protestierten gegen die Masken- und Testpflicht.

Massnahmengegner demonstrieren heute Montag im Liestaler Stedtli gegen die Masken- und Testpflicht für Schüler. Angeführt wurden sie von Caroline Jockel (im Bild gross). Nicole Nars-Zimmer

«Ich bin überwältigt, wie viele von Euch gekommen sind», ruft Caroline Jockel vor dem Regierungsgebäude in Liestal in die Menge. Die Lehrerin und Mutter aus Seltisberg hatte vergangene Woche im Namen des Vereins Eltern für Kinder zur Demonstration aufgerufen. Und die Mobilisierung ihres Netzwerkes funktionierte. Schätzungsweise gut 300 Personen versammelten sich um 8 Uhr morgens, um gegen die in beiden Basel seit heute Montag geltende Maskenpflicht ab der ersten Primarklasse sowie das Obligatorium, am wöchentlichen Testen teilzunehmen, zu protestieren. Die Organisatoren selbst sprachen gegenüber der bz von rund 500 Teilnehmenden, die Polizei von 250.

Auch viele Kinder marschierten mit

Die Demonstration war von der Stadt Liestal bewilligt worden, die Polizei sperrte die Zugänge zum Stedtli für den Verkehr, wovon unter anderem auch der Wasserturmplatz betroffen war. Die Demonstrierenden verharrten nicht bloss vor dem Regierungsgebäude, sondern zogen auf einer vorgegebenen Route durchs Stedtli. Der Protest blieb friedlich und beschränkte sich auf Musik, Plakate und Kreidemalereien auf dem Strassenboden.

Mehrere hundert Personen demonstrierten in Liestal gegen die Maskenpflicht für Schüler. Nicole Nars-Zimmer

Die Botschaft auf den Plakaten war unmissverständlich: «Freiheit für die Kinder. Schule ohne Maske», «Hände weg von unseren Kindern», «Mimik + Gesicht = wichtig», «Freies Atmen, Freies Denken» stand unter anderem auf den Bannern. Wie von Jockel beabsichtigt, brachten viele Eltern auch ihre Kinder mit, die teils selbst Plakate hoch hielten. Wenig überraschend trug niemand in der Menge eine Maske.

Nach einer knappen Stunde löste sich die Demonstration friedlich auf. Jockel zeigte sich gegenüber der bz zufrieden:

«Es ist toll, wie viele Familien gekommen sind. Wir haben ein Zeichen gesetzt. Für viele wurden mit den neusten Verschärfungen eine rote Linie überschritten.»