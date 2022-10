Coronavirus Ab Montag gibt es wieder ein Walk-in-Angebot im Impfzentrum Pratteln Zusätzlich zum bestehenden Impfangebot kann man ab kommendem Montag jeweils am Vormittag spontan für den zweiten Booster im Impfzentrum Pratteln vorbeikommen.

Ab kommendem Montag sind im Baselbiet auch spontane Impfungen gegen das Coronavirus möglich. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Am 10. Oktober startete die Herbst-Impfkampagne gegen das Coronavirus. Da die Inzidenz vor allem bei älteren Personen wieder ansteigt, wird das Impfangebot im kantonalen Impfzentrum in Pratteln erweitert. Dies teilte der Kanton Baselland am Donnerstagnachmittag mit.

Ab kommendem Montag wird es jeweils am Montagvormittag von 9 bis 12.30 Uhr möglich sein, spontan für einen Impftermin vorbeizukommen. Mitbringen müssen Interessierte die Identitätskarte, die Krankenkassenkarte und das Impfbüchlein. Je nach Andrang könne es bei spontanen Impfterminen zu Wartezeiten kommen, so der Kanton.

Nach wie vor könne man sich über die Online-Plattform auch für einen Impftermin anmelden.