Coronavirus Testzentrum in Pratteln schliesst Ende Jahr Als Reaktion auf die rückgängige Zahl an durchgeführten Corona-Tests, schliesst der Kanton Baselland auf Ende Jahr sein Testzentrum in Pratteln.

Das Prattler Corona-Testzentrum schliesst seine Türen. Kenneth Nars

Ende Jahr wird das Baselbieter Corona-Testzentrum in Pratteln geschlossen. Weil die Nachfrage in den vergangenen Wochen stark zurückgegangen sei und Corona-Tests ab dem kommenden Jahr selbst bezahlt werden müssen, sei der Betrieb eines kantonalen Testzentrums nicht mehr angebracht, teilt die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion mit. «Diese Veränderung der Ausgangslage lässt erwarten, dass der ohnehin gesunkene Bedarf an Testangeboten im Testzentrum ab dem 1. Januar 2023 noch stärker zurückgehen wird.»

Der private Anbieter, der das Testzentrum im Auftrag des Kantons Baselland führt, bleibe noch bis Ende März in Bereitschaft. Bei Bedarf könne der Betrieb jederzeit wieder aufgenommen werden.