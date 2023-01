Covid-19 Baselbieter Impfzentrum im Pratteln schliesst Ende Monat Der Kanton Baselland schliesst sein Zentrum für Corona-Impfungen in Pratteln am 27. Januar.

Ab dem 27. Januar werden Impfungen gegen das Coronavirus in Baselland nicht mehr im kantonalen Impfzentrum verabreicht. Kenneth Nars

Das kantonale Impfzentrum von Baselland in Pratteln schliesst am 27. Januar. Wie der Kanton mitteilt, werden Impfungen gegen Covid-19 ab dann nur noch in Arztpraxen und Apotheken verabreicht.

Der Kanton bleibt darauf vorbereitet, bei ansteigenden Bedarf die Impf- und Testkapazitäten wieder zu erhöhen. Auch werden die Lagebeobachtung der Pandemieentwicklung, das Covid-19-Ereignismanagement und die Corona-Hotline weiterhin aufrechterhalten.