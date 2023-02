Hoffnung Das Waldenburger Guggenkonzert ist noch nicht ganz aufgegeben Dieses Jahr findet das grosse und national bekannte Guggenkonzert in Waldenburg nicht statt. Schon vor Corona gab es Schwierigkeiten. Nun hofft das Fasnachtskomitee Oberdorf auf einen Neustart im Jahr 2024.

Guggenkonzert in Waldenburg: Wann es das wieder geben wird, ist offen. Aber Organisatoren werden gesucht. Kenneth Nars

Das Guggenkonzert Waldenburg war national bekannt. Immer führte ein Promi, wie DJ Antoine, Sven Epiney oder Linda Fäh durch das Musikprogramm. Entsprechend kam viel Publikum ins Tal, obwohl das Guggenkonzert gleichzeitig mit demjenigen in der Innenstadt Basels stattfand.

Die Oberdörfer Guggenmusik «Los Ventilos» hat nach der Fasnacht 2019 angekündigt, das grosse Guggekonzert aus personellen und finanziellen Gründen nicht mehr durchzuführen. Im Juni desselben Jahres kündigte das Organisationscomité des Gelterkinder «Cherusgälti» an, das grosse Konzert retten zu wollen.

Doch daraus wurde nichts. Die Fasnacht wurde kurz vor deren Beginn abgesagt. Das OK versuchte in letzter Minute noch ein verkleinertes Guggenkonzert auf die Beine zu stellen. Das wurde nicht bewilligt.

Mittlerweile hat das OK des «Cherusgälti» mitgeteilt, den Anlass nicht mehr zu organisieren. Ein Entscheid, der unter den Vorzeichen von Corona von vielen akzeptiert, aber bedauert worden war. In diesem Jahr gibt es wieder kein Guggenkonzert in Waldenburg.

Das Oberdörfer Fasnachtskomitee wehrt sich gegen den Untergang

Nicht mit dem Ende des Traditionsanlasses abfinden, möchte sich das Fasnachtskomitee Oberdorf (Fako). «Wir suchen jemanden, der es organisiert», sagt Präsidentin Michèle Ehrenbogen. Die Fako hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur der Fasnacht in Oberdorf neuen Schwung zu verleihen, sondern die Fasnacht generell besser im Waldenburgertal zu verankern. Für 2023 hat es noch nicht gereicht.

Die Fako konzentriert sich auf den Umzug am Sonntag. «Daher haben wir nicht aktiv weitergesucht», erklärt Ehrenbogen die Prioritäten. Übernehmen kann das OK des Guggenkonzertes ein Verein oder auch unabhängige Personen. «Es empfiehlt sich jedoch, dass ein, zwei Personen federführend sind», meint Ehrenbogen.

Das Guggenkonzert könnte auch etwas kleiner werden

Auch eine kleinere Veranstaltung als bisher wäre für das Fako eine gangbare Option. «Es wäre einfach toll, wenn es wieder etwas gäbe in unserem Tal», zeigt sich die Präsidentin bescheiden. Die Hoffnung, dass wieder ein Konzert stattfinden wird, schätzt sie 50:50 ein. Dennoch dürfte es schwierig sein, Personen zu finden, da viele, die sich das vorstellen könnten, selber Fasnacht machen. Andererseits wäre es für eine Clique auch möglich, einen Zustupf für die eigene Kasse zu erwirtschaften.

Die Oberdörfer Fasnachtsorganisatoren könnten sich noch etwas anderes vorstellen: Läuft der Sonntag so, wie sie es geplant haben, «könnten wir die Anlässe allenfalls verknüpfen», lässt sie eine Türe offen. Doch vorher gilt es die erste Oberdörfer Fasnacht nach Corona abzuwarten.