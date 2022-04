Demografie-Konferenz Zu viele Hausfrauen und Pensionierte: Sind sie wirklich die Ursachen für den Fachkräftemangel im Baselbiet? Die erste Baselbieter Demografie-Konferenz behandelt den Fachkräftemangel. Der Austausch soll Abhilfe schaffen. Regierungsrat Thomas Weber und Christian Stähelin, Europa-HR-Chef bei Bachem, stellen sich den wichtigsten Fragen in der Thematik.

Die Rahmenbedingungen, um das Kinderbetreuungsangebot sollen laut Regierungsrat Thomas Weber erweitert werden. Symbolbild: Maskot

Wer nimmt an der Konferenz teil?

An der ersten Baselbieter Demografie-Konferenz nehmen Vertreter von Baselbieter Unternehmen, der kantonalen Verwaltung, externe Fachleute, Experten vom Berner Staatssekretariat für Wirtschaft Seco und Vertreter der Baselbieter Regierung teil. Organisiert wird sie von der Finanz- und Kirchendirektion.

Was erhoffen sich die Teilnehmenden?

«Von der Konferenz erhoffe ich mir, dass die verschiedenen Beteiligten durch Austausch und Vernetzung zu einer ähnlichen Wahrnehmung kommen», sagt Regierungspräsident und Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber (SVP).

Mit dem Austausch zwischen dem Seco und Personen, die das Thema Fachkräftemangel aus ihrem Arbeitsalltag kennen, sei es möglich, in Bundesbern darauf aufmerksam zu machen, welche lebensweltlichen Realitäten in der Region konkret hinter den Zahlen und Berichten stecken. An der Konferenz teilnehmen wird auch Christian Stähelin, Leiter HR Europa beim stark wachsenden Bubendörfer Life-Science-Unternehmen Bachem. «An der Konferenz möchte ich Wege zeigen, wie man initiativ und konstruktiv mit dem Thema Fachkräftemangel umgehen kann», erklärt Stähelin.

Warum wird an einer Demografie-Konferenz über Fachkräfte gesprochen?

Die geburtenstarken Jahrgänge gehen langsam in Pension und es kommen weniger geburtenstarke Nachgänge nach. «Das hinterlässt eine Lücke», erklärt Stähelin.

Im Baselbiet ist das Problem besonders gross, denn es ist hinter dem Tessin der Kanton mit der schweizweit zweitältesten Bevölkerung. Es gibt einen zunehmenden Wettbewerb um Fachkräfte mit gewissen Profilen. Dabei handle es sich um einen Megatrend des globalen Nordens, der auch in der Schweiz stark spürbar sei. In der Nordwestschweiz sei der ohnehin vorhandene Fachkräftemangel aber zusätzlich verstärkt, sagt Stähelin, denn: «Die Nordwestschweiz ist eine Life-Science-Region. Wir konkurrieren beim Werben um Fachkräfte mit den ganz Grossen der Branche.»

Kann die Schweiz die Fachkräfte nicht selber ausbilden?

Nein. Volkswirtschaftsdirektor Weber betont: «Die internationale Rekrutierung ist zentral. Wir sind auf Fachkräfte aus Europa und der ganzen Welt angewiesen.»

Christian Stähelin pflichtet Thomas Weber diesbezüglich bei: «Die Anzahl Chemiker, welche die Schweiz ausbildet, reicht nicht, um den Bedarf der Branche zu decken.» Die Firma Bachem sei auch auf Leute aus dem Ausland angewiesen, von denen die meisten aus dem EU-Raum kämen. «Deshalb ist es für uns wichtig, dass die politischen Rahmenbedingungen es weiterhin zulassen, Mitarbeitende aus Europa zu rekrutieren», so Stähelin.

Wie können bestehende Fachkräfte besser genutzt werden?

«Ich selber würde schätzen, dass zwischen 10 und 20 Prozent der über 65-Jährigen daran interessiert wären, weiterzuarbeiten», sagt Thomas Weber, der überzeugt ist, dass der Fachkräftemangel mit dem Potenzial dieser Gruppe gelindert werden könnte.

Natürlich können oder wollen solche Leute nicht immer in einem Vollzeitpensum weiterarbeiten, was die Möglichkeit von Teilzeitpensen nötig macht. «Wichtig ist dabei, dass diese Leute nicht zu sehr auf ihre lange Berufserfahrung hinweisen und entsprechend hohe Löhne fordern, sondern flexibel sind, auch was die Weiterbildung betrifft.»

Welche Rolle spielen die Frauen?

Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber will besonders die Erwerbstätigkeit von Frauen fördern, denn das Baselbiet weise im schweizweiten Vergleich einen sehr tiefen Anteil an erwerbstätigen Frauen auf: «Das hat einerseits damit zu tun, dass das Baselbiet stärker als andere Kantone wirtschaftlich von eher männerdominierten Branchen geprägt ist, wie industrielle Produktion, Mechanik- oder Baugewerbe.» Andererseits seien doppelte Einkommen im Baselbiet steuerlich nicht attraktiv, sodass Frauen überdurchschnittlich oft nur mit geringem Pensum berufstätig seien.

Was hat die Politik bei der Frauenförderung bisher getan?

Zum Thema Kinderbetreuung gab es einige Vorstösse im Landrat. Weber sagt: «Wir sind daran, die Rahmenbedingungen zu verbessern, um das Angebot an Kinderbetreuung zu erweitern und ihre Attraktivität zu erhöhen.»

Ein Ziel des Kantons sei es, dass geeignete Betreuungsplätze vermehrt auch im KMU-Umfeld angeboten werden können. «Dafür braucht es aber noch weitere Anstrengungen von Kanton, Gemeinden und Wirtschaft», sagt Weber, äussert sich aber nicht konkreter.