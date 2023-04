Denkmalschutz Tschudy-Villa in Sissach wird ein weiteres Jahr geschützt Der Besitzer der knapp 100-jährigen Tschudy-Villa begann mit dem Abriss ohne Erlaubnis. Jetzt gibt der Baselbieter Regierungsrat bekannt, dass das Gebäude noch mindestens ein weiteres Jahr unter Schutz steht.

Die Tschudy-Villa ist noch mindestens ein Jahr unter Schutz gestellt. Der Besitzer hatte letztes Jahr unrechtmässig mit dem Abriss begonnen. Archivbild Nicole Nars-Zimmer

Der Streit um den Abriss der Tschudy-Villa in Sissach dauert an. Wegen «erschwerter Umstände» hat die Baselbieter Regierung nun die Verlängerung der provisorischen Rettungs- und Schutzmassnahmen um ein Jahr bis zum 27. April 2024 beschlossen. Dies teilte sie am Dienstag mit.

Unter anderem geht es dabei um die provisorische Eintragung im Inventar der kantonal geschützten Kulturdenkmäler. Damit werde es möglich sein, das bereits beauftragte kulturhistorische Gutachten zu dieser Liegenschaft fertigzustellen und gegebenenfalls über ihren Schutzstatus zu entscheiden.

Die Tschudy-Villa nach dem unrechtmässigem Abriss. Archivbild: Kenneth Nars

Der Besitzer des 1924 erbauten Gebäudes hatte vor einem Jahr mit dem Abriss begonnen, obwohl ihm eine Verfügung des Kantons dies untersagt hatte. Darauf liess der Kanton die verbliebenen Teile der Villa sichern.