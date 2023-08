Jassduell Therwil trumpft auf: Sommernachtstraum am «Donnschtig Jass» im Leimental Der Dorfplatz Therwils wurde am Donnerstagabend zur Jasshochburg und zum Schauplatz eines fröhlichen Volksfestes. Das Ostschweizer Jassduell mittendrin entschied Gossau für sich.

Tausende Schaulustige füllten die Festbänke auf dem Dorfplatz und wohnten lauthals dem bunten Spektakel bei. Bild: Juri Junkov

«Herzlich willkommen zum Donnschtig Jass in Därwil.» Lange muss der SRF Jass-Papst und Moderator Rainer Maria Salzgeber vor der Liveschaltung die Aussprache üben, bis der Leimentaler Dialekt aus seinem Walliser Munde halbwegs sass. Doch der zum Bersten gefüllte Dorfplatz unterstützt ihn dabei tobend.

Denn der warme Sommerabend am Donnerstag lockte Tausende ins herausgeputzte Therwil, wo sich die St. Galler Gemeinden Gaiserwald und Gossau zum Jassduell trafen. Ihre Fangemeinschaften, je über hundert Schaulustige, strömten mit Fahnen und Trikots aus den Reise-Cars heraus zum Dorfkern. Gossau in Grün, Gaiserwil in Blau.

Die FCB Legenden Marco Streller (l.), Valentin Stocker (2.v.r.) und Benni Huggel (r.) sorgten gemeinsam mit Sänger Baschi (2.v.l.) für Unterhaltung. Bild: Juri Junkov

In den folgenden Stunden bot sich ihnen eine fröhliche Sause im grellen Scheinwerferlicht. Zwischendurch wurde hoch konzentriert gejasst, unter dem Zelt mitten auf dem Platz. Die Menge wurde dann jeweils mucksmäuschenstill und fieberte mit.

Für reichlich Unterhaltung nebst dem heissen Duell sorgten die FCB Legenden Marco Streller, Benni Huggel und Valentin Stocker, die sich im Hau-den-Lukas die Stirn boten. Unter Konfettiregen und in einer Wolke aus Seifenblasen sang Linda Fäh auf der Bühne unter den Eichen und zu Baschis «Bring en hei» stand die tosende Menge auf den Bänken und grölte mit.

Johlend wurden kurz vor 22 Uhr an den Gossauer Tischen die Kuhglocken geschwungen. Mit 49 Differenzpunkten trug Gossau den Sieg davon, Gaiserwald hatte 80 Differenzpunkte. Im Siegerort steigt kommenden Donnerstag die nächste Sause.