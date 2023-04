Detailhandel Nach der Übernahme durch mexikanischen Konzern: Valora verabschiedet sich von der Schweizer Börse Die Aktien der Muttenzer Kioskbetreiberin werden am Freitag zum letzten Mal gehandelt. Valora wird als europäische Geschäftseinheit der neuen Besitzerin Femsa weitergeführt.

Die Kioske sind wohl das bekannteste Aushängeschild von Valora. Bild: Christian Beutler / Keystone

Es ist das letzte Kapitel der Selbstständigkeit des Kioskbetreibers Valora. Im vergangenen Juli hat der mexikanische Handels- und Getränkekonzern Femsa ein Übernahmeangebot für die Muttenzer Firma gestartet. Bereits drei Monate später war der 1,1 Milliarden Franken teure Zukauf unter Dach und Fach. Am Freitag werden die Valora-Aktien das letzte Mal an der Schweizer Börse gehandelt.

Ein breit aufgestellter Milliarden-Konzern

Femsa steht für Fomento Económico Mexicano. Das an der Börse gehandelte Unternehmen hat seinen Sitz in der Stadt Monterrey im Osten Mexikos. Mit rund 354'000 Mitarbeitenden erzielt der Konzern einen Umsatz von rund 34,5 Milliarden Dollar.

Valora wird derweil mit seinen über 2700 Standorten (Kioske, Avec, Brezelkönig etc.) in den fünf Ländern Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden als europäische Retaileinheit weitergeführt. Der Verwaltungsrat von Valora wurde mit vier Femsa-Vertretern aus Südamerika besetzt. Die Geschäftsleitung unter Chef Michael Mueller bleibt in unveränderter Besetzung bestehen. Valora beschäftigt rund 15'000 Mitarbeitende.