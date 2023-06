Haustiere Hundehotels ausgebucht: Fehlende Ferienbetreuung für Vierbeiner im Baselbiet Seit Corona sind die regionalen Tierpensionen im Sommer noch voller als die Strände im Süden. Ausgerechnet jetzt ordnet der Kanton den Umbau eines grossen Tierheims an.

Das Hundeferienheim Forellenbach in Therwil muss auf Aufforderung des Veterinäramts umbauen – ausgerechnet in der Ferienzeit. Bild: Kenneth Nars

«Ein Leben ohne Mops ist möglich, aber sinnlos.» Das schrieb Bernhard-Viktor Christoph-Carl von Bülow, besser bekannt als Loriot. Der deutsche Humorist frönte seiner Liebe für Hunde bereits im vergangenen Jahrhundert, viele Menschen entdeckten aber erst in den letzten Jahren ihr Herz für die Vierbeiner.

Insbesondere während der Pandemie stieg die Zahl registrierter Hunde in der Schweiz. Das belegt die Tierdatenbank Identitas. Vor 2020 dauerte es fünf Jahre, um die Schweizer Hundepopulation um 30'000 Tiere ansteigen zu lassen. Nach 2020 wuchs sie in nur zwei Jahren von 520'000 auf 550'000 Tiere. Gelegenheit macht tierlieb.

Die Auswirkungen dieser Tierliebe zeigt sich gerade jetzt in Baselland. Denn Sommerzeit ist Ferienzeit. Und auch für Herrchen und Frauchen, die Ferien von ihren tierischen Verpflichtungen machen wollen, bieten sich in der Region Optionen: sogenannte Hundehotels. Das Hundeferienheim Forellenbach in Therwil beispielsweise.

Überbelegung im Hundehotel

Wer die Website der Therwiler Hundesitter öffnet, wird von einer Meldung begrüsst: «Bis auf weiteres ausgebucht!» Auf dem Anrufbeantworter bedauert eine Frauenstimme den Aufnahmestopp für Vierbeiner. Da das Veterinäramt Umbauten angeordnet habe, könnten in der Ferienzeit keine weiteren Tiere aufgenommen werden.

«Im Heim waren zu viele Hunde. Die Tiere waren aber in einem einwandfreien Zustand», sagt Rolf Wirz, Sprecher der Gesundheitsdirektion. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen sei enorm. Die hohe Auslastung fiel dem Veterinäramt auf, als es beschlagnahmte Hunde im Heim unterbringen wollte. «Aufgrund der Vorschriften mussten wir eine Vergrösserung des Platzangebots anordnen.»

So kommt es, dass eines der grössten Hundehotels der Region zur Unzeit praktisch lahm liegt. Sie hätten ihre Kapazität reduziert, damit weiterhin «eine einwandfreie Betreuung der Hunde gewährleistet ist». Das schreibt der Betrieb auf Anfrage. Für ein Gespräch habe man neben Umbau und Hundebetreuung aktuell keine Zeit.

Auch der Tierschutz steht unter Druck

«Viele, die ihre Tiere in Therwil jetzt nicht unterbringen können, rufen mich an», sagt Barbara Luginbühl. Sie betreibt das «Tierli-Hotel» in Himmelried. Da sie höchstens 15 Ferienhunde aufnimmt, ist sie längst ausgebucht. Ihr ist das gestiegene Bedürfnis nach Hundebetreuung ebenfalls aufgefallen. Und nicht nur das: «Die Tiere sind oft schlecht erzogen.»

Andere Hundesitter aus der Region teilen diesen Eindruck, wie Gespräche zeigen. Der Grundtenor: Extreme Nachfrage, besonders seit Corona, im Sommer sowieso, alles sei ausgebucht. In anderen Worten: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst; den Letzten beissen die Hunde; da hilft auch kein Hundeblick.

«Wir können kaum noch Verzichtshunde aufnehmen», sagt Nadja Wüthrich, Präsidentin des Tierschutzbundes Basel Regional. Verzichtshunde sind Tiere, die von ihren Besitzerinnen und Besitzern aufgegeben werden. Vor Corona seien dem Verein so monatlich zwei bis drei Hunde übergeben worden. «Seit der Pandemie sind es zwei bis drei pro Woche.»

Vernachlässigt, schlecht erzogen und unerwünscht

Der Tierschutzverein verfügt über kein eigenes Hundeheim, arbeitet aber mit zwei regionalen Pensionen zusammen. «Die sind zurzeit jedoch voll mit Ferienhunden», sagt Wüthrich. Viele Verzichtshunde warteten deswegen in ihrem alten Zuhause, während der Verein nach einer neuen Bleibe sucht.

«Die Leute gehen wieder ins Büro, machen Ferien auf anderen Kontinenten», sagt die Tierschützerin. Mit Hunden ist all das schwieriger. Auch an vielen Stränden Europas seien Hunde verboten. Menschen, die während des Lockdowns zu Hundehalterinnen und Hundehaltern wurden, seien sich oft der Verpflichtung nicht bewusst gewesen. «Die Tiere sind daher häufig schlecht erzogen», sagt auch Wüthrich.

Viele Menschen entdeckten während der Pandemie ihr Herz für Hunde. Anders als bei Loriot wird es aber eher Schwärmerei gewesen sein als wahre Liebe.