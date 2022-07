Sanierung Die Belchen-Sanierungsröhre ist offen: Ist sie das Ende des Baselbieter Tunnelfluchs? Die Belchen-Sanierungsröhre konnte nach acht Jahren dem Verkehr übergeben werden. Der Bau war kein einfaches Unterfangen.

Der Sanierungstunnel (ganz links) ist eröffnet. Ab rund 14 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Süden durch die Röhre fliessen. Bruno Kissling

«Der grosse Tag ist da – der Belchentunnel wird heute eröffnet ... Ein gigantisches Werk hat damit seinen Abschluss gefunden.» Mit diesen Worten wurde sie am 23. Dezember 1970 in der Beilage zu den «Solothurner Nachrichten» gefeiert, die neue Tunnelverbindung der damaligen Autobahn N2 zwischen Eptingen und dem solothurnischen Hägendorf. Sie hätten am Freitag, fast 52 Jahre später, genauso gepasst, als der Baselbieter Baudirektor Isaac Reber und seine Solothurner Amtskollegin Sandra Kolly in Hägendorf den neuen, 3,3 Kilometer langen Belchen-Sanierungstunnel eröffneten.

Jürg Röthlisberger, Sandra Kolly und Isaac Rever eröffnen den Tunnel mit dem symbolischen roten Knopf. Bruno Kissling

Rund 60’000 Fahrzeuge pro Tag

Der Verkehr kollabierte nicht, wie Regierungsrätin Sandra Kolly es in ihrer Rede zuvor scherzend befürchtet hatte, als sie gemeinsam mit Isaac Reber und Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamts für Strassen (Astra), den roten Knopf für die erste Fahrt durch den Tunnel drückte. Wenige Minuten später erschienen die Autos der Baselbieter Polizei und der Kantonspolizei Solothurn, begleitet von Sirenen, Blaulicht und Gehupe sowie den Wagen der Nationalstrassen Nordwestschweiz. Kurz darauf fuhr das letzte Auto aus der mittleren Belchenröhre Richtung Süden, und der Verkehr floss durch die neue Röhre.

Er wisse, so Reber, es sei kein einfaches Unterfangen, im Juragebirge einen Tunnel zu bauen. «Damit haben wir im Kanton Baselland auch schon gekämpft.» Er sei aber zuversichtlich, den Baselbieter «Tunnelfluch» – Reber erinnerte an den Adlertunnel zwischen Liestal und Muttenz und die Umfahrung Sissach mit dem Chienbergtunnel – mit der dritten Belchenröhre gebrochen zu haben: «Vielleicht klappt es ja dieses Mal, weil der Tunnel zur Hälfte auf Solothurner Boden liegt.»

Sandra Kolly (Baudirektorin SO) und Isaac Reber im neuen Tunnel. Bruno Kissling

Der Belchen, ergänzte Reber, sei nicht nur ein Lehrstück, wie man im Jura einen Tunnel baue – er sei auch ein wichtiges Bauwerk, weil er dafür sorge, dass die Region einen Autobahnanschluss an das Mittelland hat.

Die Solothurner Baudirektorin Sandra Kolly betonte ebenfalls, es sei keine einfache geologische Situation gewesen. Aber: «Dieser Tunnel ist sehr wichtig für den Kanton Solothurn» ­– die Autobahn sei die schnellste und damit beliebteste Verbindung zwischen der Region am Jurasüdfuss und der Nordwestschweiz. Das zeigen auch die Zahlen: Fast 60'000 Autos passieren den Belchentunnel jeden Tag.

2033 sollen die beiden Röhren saniert sein

Es liegt auf der Hand, dass bei dieser Anzahl an Fahrzeugen die beiden richtungsgetrennten, gut 50 Jahre alten Röhren ohne einen Ersatztunnel kaum saniert werden können. Dies habe denn im Vorfeld auch die Prüfung verschiedener Varianten ergeben, so Astra-Direktor Röthlisberger: Die Sanierungstunnellösung habe sich als zweckmässigste herausgestellt. 2014 haben die Arbeiten begonnen, dem Verkehr übergeben wurde der Tunnel nun mit rund einem Jahr Verspätung gegenüber dem ursprünglichen Zeitplan.

Im Tunnel wurden rund 220 Kilometer Kabel verlegt. Bruno Kissling

Gekostet hat die dritte Belchenröhre rund 500 Millionen Franken. Vor 52 Jahren war der Tunnelbau noch um ein Zehnfaches günstiger: Mit dem «runden Wert von 50 Millionen Franken für die Gesamtbaukosten» hat sich damals ein «Autobahn-Laufmeterpreis» von 10'000 Franken ergeben, heisst es in der Zeitungsbeilage der «Solothurner Nachrichten».

Nach der Eröffnung der dritten Belchenröhre beginnen die Arbeiten ab Mitte 2024 erst richtig. Dann starten die Vorbereitungen für die Sanierung der beiden Originalröhren, 2033 soll diese schliesslich beendet sein.