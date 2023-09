Bennwil Langfinger haben es auf Velos und E-Bikes abgesehen In Bennwil sollen Diebesbanden ihr Unwesen treiben – die Polizei redet von «Einzelfällen».

Ein Veloschloss hilft gegen Diebstahl. Noch besser: Das Fahrrad irgendwo anbinden. Bild: Archiv bz

Mit «Unerfreuliches» betitelt die Gemeinde Bennwil eine Mitteilung an ihre Einwohnerinnen und Einwohner. Von der Bevölkerung sind Informationen eingegangen, dass Diebesbanden unterwegs seien. Auf dem Flugblatt heisst es: «In unserem Dorf sowie in Nachbargemeinden sind Diebesbanden unterwegs, die sich auf den Diebstahl von Fahrrädern, E-Bikes, E-Trottinette etc. spezialisiert haben.» Es seien auch abgeschlossene Fahrräder in offenen Garagen entwendet worden.

In der Bennwiler Gemeindeverwaltung weiss man bis jetzt von drei Personen im Dorf, die von Diebstählen betroffen sind. Sogar Liegenschaften sind betroffen, so seien aus einem Haus Bargeld und ein Laptop gestohlen worden. Die Täterschaft verursache keinen Lärm und habe es auf Einschleichdiebstähle abgesehen, heisst es. In der Bennwiler Verwaltung hat man auch Kenntnis von Fällen in Oberdorf und Arboldswil.

E-Bikes werden vermehrt gestohlen

Die Baselbieter Polizei teilt auf Anfrage mit, dass sie in und um Bennwil derzeit keine steigenden Zahlen von Diebstählen und Einbrüchen feststellt. «Das sind Einzelfälle», sagt Mediensprecher Adrian Gaugler.

Lieblingsobjekte für Langfinger sind offenbar Fahrräder mit elektrischem Antrieb. In den vergangenen Jahren sind laut Baselbieter Kriminalitätsstatistik vermehrt E-Bikes gestohlen worden. Letztes Jahr wurden kantonsweit 1007 Stück entwendet; 2021 waren es 748, ein Jahr zuvor 387. Bei den herkömmlichen Velos sind die Diebstähle seit 2020 konstant – zwischen 1225 und 1265 pro Jahr. Aktuelle Zahlen des laufenden Jahres kommuniziert die Polizei nicht.