Dornach Grosser Protest gegen ausgeschaltete Strassenlaternen: Petition mit 616 Unterschriften übergeben In Dornach bleibt aufgrund der Energiekrise seit Herbst in der Nacht ein Teil der Strassenbeleuchtung ausgeschaltet. Die Massnahme des Gemeinderats stösst vielen sauer auf.

Die Petenten übergaben dem Dornacher Gemeindepräsidenten Daniel Urech (Mitte) die Petition. Jeannette Weingartner / Wochenblatt Birseck Dorneck

In Dornach bleibt seit Oktober zwischen halb 1 in der Nacht und 5 Uhr morgens ein Teil der Strassenbeleuchtung ausgeschaltet. Der Entscheid des Gemeinderats, der damit der Energiekrise begegnen will, kommt vielerorts nicht gut an. Am Montagabend wurde eine Petition, die eine Aufhebung der Massnahme verlangt, mit 616 Unterschriften übergeben.

Der Dornacher Gemeindepräsident Daniel Urech (Grüne/Freie Wähler) nahm die Petition entgegen. Ursprünglich war geplant gewesen, die Petition bereits Ende Februar einzureichen. In einer Mitteilung schreiben die Verantwortlichen für die Petition am Dienstag: «Die unterzeichnenden Personen zeigen allesamt kein Verständnis für die Energiesparmassnahme auf Kosten der Sicherheit.»

Man fordere den Gemeinderat auf, die Strassenbeleuchtung zum Schutz der Bevölkerung umgehend wieder ganznächtig einzuschalten. Die 616 Unterschriften stammten von Personen aus Dornach, aber auch aus umliegenden Gemeinden.

In Dornach bleiben einige Strassenlaternen in der Nacht ausgeschaltet. Petition Pro Nachteinschaltung

Ob die Petenten an ihr Ziel gelangen, ist unklar. Gemeindepräsident Urech sagte gegenüber der bz bereits, dass der Dornacher Gemeinderat die Petition beantworten werde. Laut Gemeindegesetz des Kantons Solothurn hat die Gemeinde dafür ein Jahr lang Zeit.