Dornach S-Bahn-Station Apfelsee: Die Unterführung kommt vors Volk Darüber, ob beim neuen Bahnhalt Apfelsee eine unterirdische Verbindung für Velofahrer und Fussgängerinnen gebaut werden soll, wird in Dornach schon lange diskutiert. Nun hat die Gemeindeversammlung den Entscheid ans Volk delegiert.

Hier soll die Unterführung hinkommen – das Jugendhaus (rechts) müsste weichen. Fabia Maieroni/Wochenblatt

Es ist bekannt: In Dornach soll es im Gebiet Apfelsee einen neuen Zughalt geben: Die S-Bahn könnte ab 2029 zwischen Dornach-Arlesheim und Aesch die Station Apfelsee bedienen. Schon länger wurde darüber debattiert, ob beim neuen Haltepunkt auch eine neue Unterführung für Fussgängerinnen und Velofahrer eingeplant werden soll.

Darüber wird nun das Volk entscheiden: Die Dornacher Gemeindeversammlung beschloss am vergangenen Mittwoch, dass der Entscheid über das Vorprojekt zur Unterführung an die Urne delegiert wird.

Das «Wochenblatt für das Birseck und Dorneck» zitiert in seiner jüngsten Ausgabe Daniel Urech. Der Dornacher Gemeindepräsident sagt, die Abstimmung habe zeitnah zu erfolgen, womöglich noch in diesem November. Dornach habe jetzt die Chance, zitiert das «Wochenblatt» Urech, die Weichen Richtung Quartierverbindung und Durchgang für den Langsamverkehr zu stellen. Danach sei «der Zug abgefahren.»

Als mahnendes Beispiel wird der Dom genannt

Für die Unterführung wird mit Bruttokosten in der Höhe von rund 16 Millionen Franken gerechnet. Die Planungsfragen sollten bis 2024 beantwortet sein.

Den Antrag, das Geschäft dem Urnenreferendum zu unterstellen, hatte Daniel Urechs Vorgänger gestellt, alt Gemeindepräsident Kurt Henzi. Er argumentierte, es sei wegen der hohen Kosten wichtig, das Volk von Anfang an miteinzubeziehen. Das zeige das Beispiel Aesch. Dort habe man viel Zeit und Geld in die Planungen des Doms aufgewandt. An der Urne sei die neue Kultur- und Sporthalle jedoch versenkt worden.

Unterstützung erhielt Henzi von seiner Partei, der FDP Dornach. Deren Präsident Ludwig Binkert sagte, die Gemeinde habe in den vergangenen Jahren zu viel Geld für Projektpläne ausgegeben, die sich als nicht mehrheitsfähig erwiesen hätten.

Daniel Urech hofft derweil auf Gelder aus dem Topf des Agglomerationsprogramms. Dann würde Dornach die Unterführung noch rund fünf Millionen Franken kosten.