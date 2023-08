Dreirosenbrücke Nach der Rhein-Blokade: Klimaaktion verursacht Nachspiel Vier festgenommene junge Menschen zwischen 17 und 26 Jahren mussten sich vor der Staatsanwaltschaft verantworten. Ihnen wird Nötigung und Hausfriedensbruch vorgeworfen. Möglicherweise müssen sie Schadenersatz leisten.

Klimaaktivistinnen und -aktivisten blockierten am frühen Freitagmorgen den Schiffsverkehr, indem sie stundenlang über dem Rhein in Seilen hingen. Bild: Keystone

Mit ihrer Aktion an der Dreirosenbrücke sorgten die Aktivistinnen und Aktivisten von «No Borders Klimacamp» am Freitag für grosses mediales Aufsehen. Sie erreichten somit ihr Ziel und konnten publikumswirksam ihre Botschaft vermitteln. Ihre Blockade richtete sich gegen den Öltransport in den Rheinhäfen. Und so blockierten die jungen Menschen über mehrere Stunden hinweg den Schiffsverkehr.

Die Aktivistinnen und Aktivisten hatten im Rahmen einer Aktionswoche auf der Voltamatte in Basel unter anderem die Zusammenhänge der Klimakrise und der Migration aufzeigen wollen. Die Demonstration am Freitag war offensichtlich kurz vor Abschluss dieser Woche das Schlussfeuerwerk.

Mit diesem hielten die Aktivisten am Freitag die Basler Polizei auf Trab. Entsprechend kam es nach der Aktion auch zu Festnahmen. Wie die Polizei noch am späten Freitagabend mitteilte, wurden vier der fünf Personen festgenommen, die sich von der Dreirosenbrücke abgeseilt und somit die Blockade verantwortet hatten.

DNA-Proben der Aktivisten genommen?

Während mehrerer Stunden wartete am Freitagabend eine Handvoll Jugendlicher vor der Basler Staatsanwaltschaft an der Inneren Margarethenstrasse auf die festgenommenen Kolleginnen und Kollegen. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um drei erwachsene und eine jugendliche Person im Alter von 17 bis 26 Jahren mit deutschen sowie schweizerischen Staatsbürgerschaften.

Um 20.30 Uhr waren die zwischenzeitlich festgenommenen wieder auf freiem Fuss, wie das Collective Climate Justice über seinen Twitter-Account vermeldete. Die Mediensprecherin des Kollektivs sagte hinterher der bz, dass den Beschuldigten, welche an der Dreirosenbrücke geklettert waren, die Delikte Nötigung und Hausfriedensbruch vor­geworfen würden. Auch die Polizei schrieb in ihrem Communiqué, die jungen Menschen seien wegen Verdachts auf Nötigung festgenommen worden.

Gemäss den Klimaaktivisten seien auch Schadenersatzforderungen gestellt worden. «Skandalöserweise wurde auch allen Menschen, von denen wir bereits wissen, DNA-Proben abgenommen», schrieb die Mediensprecherin vom Collective Climate Justice der bz weiter. Weshalb und ob es am Freitag zu DNA-Abstrichen kam, konnte die Basler Polizei am Sonntag nicht kommentieren. Dies und die Frage, weshalb nur vier der fünf Personen, welche sich an der Dreirosenbrücke abgeseilt hatten, festgenommen wurden, will die Polizei am Montag beantworten.

Gefährliche Situation geht glimpflich aus

Die Aktion an der Dreirosenbrücke war für die beteiligten Personen nicht ungefährlich gewe­sen, ging aber ohne grössere Zwischenfälle aus. «Die Polizei hat einzelne Aktivistinnen und Aktivisten gewaltvoll aus den Seilen aufs Boot geholt und Polizeiboote haben einzelne schwimmende Menschen bis in den Hafen gejagt», schrieb das Collective Climate Justice in einem Tweet.

Diese Darstellung liess die Polizei in ihrem Communiqué nicht gelten. Sie schrieb, eine vollständig angezogene und mit schwerem Schuhwerk ausgerüstete Person habe sich vor das Boot der Kantonspolizei abgeseilt. «Um zu verhindern, dass diese Person unter das Boot gezogen wird, griff ein Bootsführer der Kantonspolizei Basel-Stadt schnell ein und zog sie sicher ins Boot.» Verletzte gab es keine.