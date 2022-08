Tele M1

Kommissar Facebook «Ich will wissen, weshalb sie das machte»: Frau klaut Buda aus Garten Der 1. August hatte für Gabriela Shala aus Reinach einen bitteren Nachgeschmack. Eine dreiste Diebin klaute aus ihrem Garten nicht nur für sie emotionale Gegenstände, sondern auch die Überwachungskamera. Nun hat sie die Bilder auf Facebook gestellt.

Zielstrebig machte sich eine Diebin auf den Weg in den Garten von Gabriela Sahala, um dort einen Buda und einen Aschenbecher zu klauen. Die Hausbesitzerin lag zu diesem Zeitpunkt noch im Tiefschlaf. Als sie am Morgen auf die Überwachungsbilder schaute, wurde Sahala wütend: «Ich finde das einfach dreist und beängstigend. Ich hatte einen Unfall und bin schlecht zu Fuss und ich wohne alleine. Da fragt man sich schon, was hier für Leute ums Haus herumirren.»

Mehrmals bricht die ältere Frau in ihren Garten ein. Als sie sich mit dem Diebesgut aus dem Staub machte, entdeckte sie im Eingang die Überwachungskamera. Ertappt fühlte sie sich dabei jedoch nicht, sie packe diese kurzerhand auch noch in ihren Sack.

«Ich möchte ihr in die Augen schauen»

Shala hat mittlerweile eine Anzeige bei der Polizei gemacht. Da es sich bei dem Diebesgut um Dinge handelt, welche sie von ihren Reisen mitgenommen hat, will sie sie zurück haben. Ausserdem möchte sie herausfinden, wer die Diebin ist: «Ich möchte ihr in die Augen schauen und fragen, weshalb sie das gemacht hat», so Shala. Deshalb hat sie die Bilder der Täterin auf Facebook veröffentlicht. In den letzten Tagen hat sie bereits mehrere Hinweise bekommen. Sie ist sich sicher, dass die Polizei die Täterin findet.