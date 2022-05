Duell Füllinsdorf steht vor einer Richtungswahl «Gemeinderats-Schreck» Christoph Keigel und der gemässigte Franz Imwinkelried kämpfen um den freien Sitz in der Exekutive.

Plakate in Füllinsdorf machen auf die Kampfwahl aufmerksam. Wer macht das Rennen – Christoph Keigel oder Franz Imwinkelried? Kenneth Nars (Füllinsdorf, 4. Mai 2022)

Für das vakante Mandat im Fülllinsdörfer Gemeinderat kündigt sich ein interessantes Duell an: Der Wahl vom 15. Mai stellen sich Christoph Keigel (Pro Füllinsdorf) und Franz Imwinkelried, der Sympathisant der SP ist und von dieser unterstützt wird.

Keigel ist im Dorf und auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus ein bekanntes Gesicht. Der 64-Jährige führte im vergangenen Jahr das Referendumskomitee gegen den Neubau der Schulanlage Schönthal an und entschied den Urnengang klar zu seinen Gunsten.

Neue Ortspartei gegründet, aus FDP ausgeschlossen

Vor ein paar Monaten gründete er die Ortspartei Pro Füllinsdorf, weswegen er aus der FDP-Ortssektion ausgeschlossen wurde. Diese hat bereits drei Exekutivmitglieder, verzichtet deshalb auf eine Kandidatur und empfiehlt für diese Ersatzwahl Stimmfreigabe.

Das von Christoph Keigel präsidierte Pro Füllinsdorf macht sich unter anderem für zwei Schulstandorte im Dorf und im Schönthal stark, der Gemeinderat will nur noch den Standort Schönthal. Er legt sich immer wieder mit der Behörde an. Keigel konstatiert gegenüber der bz:

Breitseite gegen Gemeinderat

«Die Umtriebe rund um die Abstimmung zum Schulhauskredit und im Nachgang haben gezeigt, dass es in unserer Gemeinde eine grosse Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern gibt, die sich durch die meinungsbildenden Personen in unseren Behörden und Gremien und in der Gemeindeversammlung nicht repräsentiert fühlen und ihre Stimme derzeit kein Gehör findet.»

Er sei zur Überzeugung gelangt, dass das nur dann mit Erfolg möglich sei, wenn man bereit sei, sich selbst an vorderster Front einzubringen und konstruktiv mit allen Beteiligten gemeinsam an Lösungen zu arbeiten.

Christoph Keigel präsidiert auch die IG Rheinstrasse, die sich gegen einen Rückbau der Rheinstrasse wehrt, und ist Vorstandsmitglied des Vereins Wind-Still, der sich gegen Windkraftanlagen in der Region starkmacht. Der Ökonom ist CEO und Besitzer einer Autogarage; er hat während seiner beruflichen Karriere auch in Deutschland, Österreich und in den USA gearbeitet.

In der Gemeindekommission auf den Geschmack gekommen

Vom Bekanntheitsgrad her im Schatten von Keigel steht Franz Imwinkelried. Der 62-Jährige ist in Füllinsdorf aufgewachsen und wohnt seit bald drei Jahrzehnten wieder im Dorf. Er gehört der Gemeindekommission an. Der Kandidat der SP betont:

«Meine politische Ausrichtung ist linksliberal.»

Und sagt weiter: «Mit mir haben Sie einen Kandidaten, welcher der Rhetorik der politischen Pole nichts abgewinnen kann.» Die Aufgabe des Gemeinderats interessiere ihn, seit er als Mitglied der Gemeindekommission mit aktuellen politischen Themen wie dem Schulhausbau konfrontiert sei.

Imwinkelried ist Geschäftsleiter eines Betriebs für Schweisstechnik und mechanische Fertigung mit je einem Standort in Aesch und in Frankreich. Beruflich sammelte er zudem Erfahrungen in China, Frankreich und Tansania, wo er sich mit seiner Familie in sozialen und gewerblichen Projekten engagiert.

Die Gemeinderatsersatzwahl in zehn Tagen ist nötig, weil der parteilose Gemeinderat Beat Keller vor gut vier Monaten 78-jährig gestorben ist.