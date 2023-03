Eidgenössische Wahlen 2023 Nachzügler bei der SP: Auch Thomas Noack will in den Nationalrat Nachdem die Baselbieter SP am Dienstag mitteilte, welche acht Kandidierenden für die Siebnerliste der Partei für die Nationalratswahlen antreten wollen, meldet sich mit Thomas Noack ein neunter potenzieller Kandidat.

Thomas Noack will in den Nationalrat. Bild: Roland Schmid

Sieben Sitze, acht Interessenten: Am Dienstag teilte die Baselbieter SP mit, welche Politikerinnen und Politiker im Herbst in den Nationalrat gewählt werden wollen. Einen Tag später sagt Landrat Thomas Noack gegenüber der bz, dass auch er sich entschieden habe, als Kandidat zur Verfügung zu stehen.

Er habe seine Entscheidung am Dienstag der Partei mitgeteilt, sagt Noack. Da war die Mitteilung zu den Kandidierenden aber schon veröffentlicht. «Ich habe mich erst am vergangenen Wochenende entschieden, dass ich auch kandidieren möchte», erklärt der Landrat. Nach den Regierungsratswahlen vom 12. Februar, bei denen Noack antrat, mit 23’771 Stimmen aber nicht gewählt wurde, habe er ein paar Wochen gebraucht, um sich zu entscheiden: «Ich musste mir überlegen, ob ich schon wieder bereit bin für den nächsten Wahlkampf und ob ich das Mandat annehmen würde», so Noack.

Das Ergebnis der Überlegungen: «Ja, ich habe Lust und Energie. Ich bin motiviert, auch national an den Themen zu arbeiten, die mir auch schon im Regierungsratswahlkampf wichtig waren, wie zum Beispiel Klimaschutz, Energie, Verkehrs- und Raumplanung.» Die Resultate der Regierungs- und Landratswahl hätten ihn bestärkt und «gezeigt, dass ich ein profilierter Kandidat bin», sagt Noack.

Am 25. März muss die Delegiertenversammlung entscheiden, wer es auf die Siebnerliste für die Nationalratswahlen schafft. Ist einer der Namen Noacks, so müsste die Versammlung auch über eine Fristverlängerung abstimmen, denn die Meldefrist wäre bereits abgelaufen.