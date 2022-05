Esaf Pratteln Schwingfest: Jetzt gelangen die letzten Tickets in den freien Vorverkauf Das mobile Stadion, das für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest 2022 im kommenden August aufgebaut wird, fasst 50'900 Personen. In den freien Vorverkauf gelangt jedoch nur ein Bruchteil der Tickets: 4500 Stück.

Noch wird gebaut auf dem Esaf-Gelände. Jetzt kommen die letzten Tickets in den Vorverkauf. S. Thomann/Freshfocus

Der Ansturm wird riesig sein. Am Mittwoch, 1. Juni, 10 Uhr, startet der Vorverkauf für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln. Der Bezug ist unter der Nummer 0900 800 800 oder online via ticketcorner.ch möglich.

Zwar handelt es sich um das grösste mobile Stadion der Welt mit 50’900 Plätzen, das für das Fest vom 26. bis 28. August aufgebaut wird. Trotzdem sei schon jetzt klar, dass nicht alle Interessierten ein Ticket ergattern könnten, schreibt das OK.

Public-Viewing-Bereich ist kostenlos

Es würden 4500 Tickets aller Kategorien in den freien Verkauf gelangen. Das sei in etwa dieselbe Zahl wie am letzten Esaf 2019 in Zug, obwohl die Arena vor drei Jahren noch grösser gewesen sei. Pro Bestellvorgang können vier Tickets erworben werden. Der grösste Teil der Plätze geht an Schwingclubs. Grosse Kontingente gehen auch an Sponsoren, die selber Verlosungen durchführen.

Wer leer ausgeht, kann das Fest trotzdem geniessen, vertröstet das OK: Der Public-Viewing-Bereich sei frei zugänglich.