Zwischenruf In Pratteln auf der Alm: Das «Baselbieter Sporthuus» auf dem Esaf kommt aus Bayern Das Baselbieter Sportamt liess eine Almhütte auf das Esaf-Gelände stellen. Die bz erklärt, woher sie kommt und wozu sie dient.

Hier wird die Baselbieter Regierung am Esaf ihre Gäste bewirten: Das «Baselbieter Sporthuus». Zvg

Eine stattliche Alphütte hat sich das Sportamt Baselland aufs Gelände des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) stellen lassen: das «Baselbieter Sporthuus». Der zweigeschossige Holzbau wird unter anderem der Baselbieter Regierung dazu dienen, ihre Gäste zu bewirten, die sie während des «Eidgenössischen» in Pratteln empfängt.

Eigentlich ist das Gebäude aber keine Alp-, sondern eine Almhütte. Denn sie ist Bayerin. Vermieterin ist die Schmid Kunstholzbau GmbH aus Pleiskirchen, Oberbayern. Gemäss Steckbrief ist «rustikales Mobiliar» inklusive. Dazu gehören – wie man in Pratteln sehen kann – Fensterläden mit Herzchen.

Offenbar ist das laut Schmid Kunstholzbau «original alte Holz» ziemlich geruchsresistent. Der Zweistöcker steht, das ist der Referenzliste zu entnehmen, alle paar Monate auf einem anderen Volksfest. Ein Biohotel in Kitzbühel veranstaltete in der Hütte gar eine Weisswurstparty.Von alledem ist in Pratteln nichts zu spüren – die Hütte riecht «nur» nach Holz. Und solange niemand auf die Idee kommt, aus dem Sporthuus ein Raclette- oder Fondue-Stübli zu machen, bleibt das auch so.