«Eidgenössisches» Schwingfest-Defizit kommt nicht an die Urne – denn es gibt nun gar keines Wider Erwarten präsentiert das OK des Prattler Schwingfests nun doch eine ausgeglichene Rechnung. Privatpersonen übernehmen das Restdefizit von 180’000 Franken, das eigentlich der Kanton decken sollte. Damit erübrigt sich das bereits ergriffene Referendum.

Werner Schlegel jubelt am «Eidgenössischen» in Pratteln über seinen Kranzgewinn. Bild: Pascal Schoenenberger

Noch vor einigen Tagen sah es danach aus, als werde das Baselbieter Stimmvolk über die Deckung des Defizits des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) abstimmen. Der Riesenanlass im August 2022 in Pratteln war ein Publikumserfolg, hinterliess aber 3,8 Millionen Franken Defizit. Davon hätte gemäss Landrat der Kanton maximal eine halbe Million, faktisch rund 180’000 Franken, übernehmen sollen. Dagegen ergriffen Privatpersonen das Referendum.

Doch das Volk zu befragen, ist jetzt überflüssig geworden. Denn am Montag teilte das Esaf-OK mit, dass es nun doch kein Defizit gibt. Es würden «sämtliche offenen Rechnungen innerhalb der vereinbarten Fristen bezahlt». Das Gesuch um Defizitdeckung bei der Regierung werde man zurückziehen.

Bereits im November hatte das OK einen Hilferuf ausgesandt. Daraufhin gaben sich Lieferanten kulant, Sponsoren erhöhten ihre Beiträge, Privatpersonen spendeten. Damit reduzierte man das Defizit bis auf eine halbe Million und schliesslich auf 180’000 Franken.

Drohendes Referendum war «Katalysator»

Den Ausschlag für die schwarze Null gab jetzt, dass sich «spontan weitere Privatpersonen beim OK meldeten, die den OK-Mitgliedern die Belastung durch einen unnötig langen politisch-medialen Prozess nicht zumuten wollten». Konkret: Die Organisatoren wollten unbedingt eine Volksabstimmung vermeiden. Das versucht Regierungsrat und OK-Präsident Thomas Weber auf Anfrage auch gar nicht zu verheimlichen.

«Das drohende Referendum war wie ein Katalysator», sagt er. Das Referendum sei nach dem Landratsentscheid nicht absehbar gewesen, weil die Parteien sich einig gewesen seien. Aber eine Volksabstimmung hätte erst Ende November stattfinden können, «da hätte die Unsicherheit viel zu lange angedauert», so Weber. Das Ziel sei immer gewesen, am kommenden Wochenende eine ausgeglichene Schlussabrechnung an der Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbands (ESV) zu präsentieren.

Lieber nichts verheimlichen

Der ESV trägt ebenfalls zur Lösung des Defizits bei. Er verzichtet auf einen Drittel der Abgaben auf die Tickets, die ihm zugestanden wären. Und er half mit, Sponsoren und Lieferanten spendabler zu machen. «Wir haben unsere Beziehungen genutzt und Gespräche geführt», sagt ESV-Obmann Markus Lauener. Zum Verzicht auf die Ticketeinnahmen meint er: «Es kann natürlich nicht sein, dass wir das immer tun.»

Im Nachhinein stellt sich die Frage, ob das OK das Defizit nicht besser gar nicht erst hätte kommuniziert sollen. Damit hätte man sich einiges an Schmach erspart. Weber ist anderer Meinung: «Angesichts der vielen Beteiligten wäre dann doch Halbwahres bekannt geworden.» In den vergangenen Wochen war zudem der Vorwurf zu hören, einen so gigantischen Anlass hätte man nicht mit einem fast ausschliesslich ehrenamtlichen OK stemmen dürfen.

Es hätte vielleicht doch einen Finanzprofi gebraucht

Auch hier entgegnet der Präsident: «Bei 150 Personen im OK können Sie sich ausrechnen, wie viel da schon nur die Löhne gekostet hätten.» Er räumt aber ein: «Vielleicht hätten wir einen Finanzprofi einstellen sollen, der die Kostenentwicklung in den meist ehrenamtlich geführten Bereichen genauer hätte kontrollieren können.»

Die Kosten zum Überborden brachte in Pratteln, dass es einen provisorischen Bahnhof am Festareal brauchte. Weber formuliert eine der Lehren für kommende «Eidgenössische» so: «Kann man nicht auf eine fixe Infrastruktur zurückgreifen, sollte man drei bis vier Millionen Franken zusätzliche Erträge generieren.»

Gestern zeigte sich das Referendumskomitee erfreut darüber, «dass unsere Referendumsandrohung eine positive Wirkung entfacht und eine private Finanzierung des Defizits bewirkt hat.»