Eidgenössisches Schwingfest «Die Phase nach dem Fest erwies sich als zäher Schlussgang»: Das Esaf-OK zieht einen Schlussstrich An der Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbands zieht das Organisationskomitee des Esaf in Pratteln Fazit. Lange sah es nach einem deftigen Minus in der Schwingfest-Kasse aus. Doch nun resultiert sogar ein kleiner Gewinn.

Das Organisationskomitee des Esaf Pratteln 2022 an der Abgeordnetenversammlung des Eidgenössischen Schwingerverbands (v. l.): Markus Schelbert, Urs Lanz, Thomas Weber, Rolf Klarer und Matthias Hubeli. Bild: Soraya Sägesser

Auf dem Weg zur Ägerihalle im Kanton Zug roch es nach Sägemehl. Dass dieser Geruch in der Luft lag, mag Zufall sein. Trotzdem ging es in der Halle um das Sägemehl, zumindest um den Sport, der darauf gemacht wird. Denn in der Zuger Veranstaltungshalle tagten am Samstag und Sonntag knapp 300 Abgeordnete des Eidgenössischen Schwingerverbands.

An der zweitägigen Jahresversammlung wurde über vieles diskutiert - unter anderem über den Schlussbericht des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests (Esaf) in Pratteln. Zu diesem Traktandum lag gar ein 150-seitiges Heft auf den Tischen. Ein Blick ins Heft zeigt etwa den Rückblick auf die Nachhaltigkeit, die Übernachtungen oder auch die Gastronomie.

281’600 Liter Bier und 80’000 Würste

Was die Gastronomie betrifft, sind eine Wurst, dazu ein Bier und zum Dessert ein Nussgipfel ein Muss an jedem Schwingfest. Am Esaf in Pratteln wurden über drei Tage verteilt 281’600 Liter Bier getrunken, 80’000 Würste auf dem Grill gebraten sowie 19’000 Nuss- und Mandelgipfel gegessen. Diese Zahlen sind im Schlussbericht aufgeführt. Esaf-Geschäftsführer Matthias Hubeli präsentierte diese Zahlen auch noch an der Versammlung. «Die Migros hat uns mit 43’000 Sandwiches beliefert und wir haben keines zurückgebracht», sagte er.

Thomas Weber beim Bieranzapfen vor dem Schwingfest. Bild: Juri Junkov

Hubeli blieb neben den Zahlen und dem Fest die Taufe des Sieger-Munis Magnus in Erinnerung. Der Anlass musste wegen Covid-19 dreimal verschoben werden. Als die Taufe dann stattfand, beobachteten die geladenen Gäste und Besucher das Geschehen hinter einem Gitter. «Das war wie im Zolli», sagt Hubeli. Die Nordwestschweizer Abgeordneten lachten, bei den restlichen sorgte dieser Vergleich für Verwirrung.

Auch der Baselbieter Regierungsrat und Präsident des Organisationskomitees, Thomas Weber, ergriff das Wort: Wenn in einer Gemeinde ein Schulhaus gebaut werde, dann denke man, dies sei etwas Komplexes, sagte er. «Aber das Esaf ist von seinen ganzen Abläufen ein Projekt, das anspruchsvoller als irgendein Bauprojekt ist.»

Esaf-OK hatte nicht immer die vollständige Kostenkontrolle

Trotz anfänglichem Verlust hat das Esaf nun einen Gewinn von 4000 Franken erzielt – also eine schwarze Null. Das zeigt die Festabrechnung im Schlussbericht. Dort steht zudem, dass es dem OK nicht gelang, die Kostenkontrolle sowie den laufenden Abgleich von Budget und Zwischenabrechnung konsequent wahrzunehmen. Mit anderen Worten: «Die Phase nach dem Fest erwies sich wie am Esaf selbst als zäher Schlussgang.»

Am Ende schaffte das Esaf einen knappen Gewinn von 4000 Franken. Bild: Philpp Schmidli

Zu den hohen Kosten habe etwa der Ausbau des Bahnhofs geführt. Denn der Bahnhof Pratteln musste so angepasst werden, dass Schnellzüge halten konnten. Ebenfalls mussten Passerellen erstellt werden. Zu weiteren Mehrkosten führten zusätzliche Infrastruktur oder auch Auflagen. «Die Behördenauflagen von Gemeinde, Kanton und Bund werden immer umfangreicher und sie kosten immer mehr», sagte Weber weiter.

Als Beispiel nannte er den Geländeboden, der mit Schwarzbelag abgedeckt werden musste. Das Landwirtschaftsamt habe damals gesagt, dass ein Vlies mit Recycling-Kies reiche, sagte Weber. «Darauf hätte man fahren können. Kurzfristig kam aber das Umweltamt und sagte, dass dies nicht reiche.» Deshalb hätten sie ein anderes Kies nehmen und einen Belag darauf erstellen müssen. «Das kostete am Schluss eine halbe Million mehr als geplant.»

Trotzdem zog Weber ein positives Fazit vom Anlass: «Kaum ein Wort ist zu gross für das, was wir Ende August in Pratteln erleben durften.» Die Abgeordneten zeigten sich gleicher Meinung und klatschten nach einem Rückblick-Video mehrere Minuten lang. Ende März werde die letzte Parzelle übergeben, ehe im Sommer die finale Begehung auf dem Areal stattfinde, um mögliche Schäden zu beheben, sagte Geschäftsführer Hubeli. Und dann ist im kommenden Sommer das Esaf 2022 definitiv Geschichte.