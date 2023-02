Eidgenössisches Schwingfest Kanton Baselland stopft das Loch in der Esaf-Kasse: Landrat will zu Happy End beitragen Nach einer emotionalen Debatte spricht sich der Landrat deutlich dafür aus, die Macher des Eidgenössischen Schwingfests in Pratteln vor dem Konkurs zu retten. Weniger der weiter geschrumpfte Zustupf, sondern die politischen Grundsätze und das Image des Kantons gaben zu reden.

Statt einem Gewinn, gabs einen deftigen Verlust: Das Esaf in Pratteln endete im November mit einer Hiobsbotschaft. Philipp Schmidli/Swiss Images

Auf das grosse Fest hatte im November das böse Erwachen gefolgt: Ein Loch von 3,8 Millionen Franken klaffte in der Kasse des Vereins, der für den Megaevent in Pratteln verantwortlich zeichnete. Nach dem Millionengewinn am Esaf in Zug drei Jahre zuvor kam der Verlust im Baselbiet unerwartet.

Die Organisatoren mit OK-Präsident und Regierungsrat Thomas Weber waren gezwungen, Lösungen zu suchen und wendeten sich auch an den Kanton. Die Baselbieter Regierung schlug daraufhin vor, unter bestimmten Bedingungen eine halbe Million beizutragen, um das Defizit zu tilgen. Diesem Vorschlag kommt das Baselbieter Parlament nun nach. Der Landrat gab nach einer fast zweistündigen Debatte mit 62 zu 14 Stimmen grünes Licht für den Kantonsbeitrag.

Vor allem Teile der Sozialdemokraten kritisierten heftig, dass Steuereinnahmen aufgewendet würden, um die Schulden eines privaten Vereins zu decken. Von links bis rechts waren sich die Landräte jedoch grossmehrheitlich einig, dass ein Nein zum Beitrag einen Reputationsschaden für den Kanton nach sich ziehen würden. Durch weitere private Geldgeber und Beiträge, welche die Regierung in eigener Kompetenz sprechen konnte, verringert sich der Beitrag aus der öffentlichen Hand auf rund 180'000 Franken.

