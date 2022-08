«Eidgenössisches» So fahren die Züge, Trams und Busse während des Esaf in Pratteln Den Festbesuchern des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln wird von den Veranstaltern «dringend» empfohlen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Eine Übersicht.

Vom 26. bis 28. August 2022 findet im Gebiet Leimen-Hülften in Pratteln das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) statt. Die Organisatoren erwarten, dass mindestens zwei Drittel der rund 400’000 Besucherinnen und Besucher mit dem öffentlichen Verkehr anreisen.

Anreise mit dem Zug

Vor allem kurz vor Beginn und nach Ende des jeweiligen Festtages erwarten die Verantwortlichen ein Mehrfaches der sonst üblichen Zahl von Zugreisenden. Um den Eventverkehr und die damit verbundenen Personenströme am Veranstaltungswochenende im Bahnhof Pratteln stemmen zu können, wurden die Perronanlagen für rund zwei Millionen Franken temporär ausgebaut. Die Esaf-Festmeile ist etwa 20 und die Arena in etwa 30 Gehminuten vom Bahnhof entfernt.

Das Regelangebot wird verstärkt und zahlreiche Fernverkehrszüge halten an diesem Wochenende in Pratteln. Der Bahnhof Pratteln wird zudem von den S-Bahnlinien S1 und S3 bedient. Aus Sicherheitsgründen hält die S3 bei der Rückreise zwischen 16.11 Uhr und 20.11 Uhr nicht am Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf.

Die Rückreise ab dem Festgelände erfolgt nach einem festgelegten Farbkonzept. Die Besuchenden werden nach der ihrer Zieldestination zugeordneten Farbe gelenkt. Die Rückreise ab Festplatz und Festmeile erfolgt via Krummeneich, wo die Wege getrennt werden. Alle Personen in Richtung Fricktal und Ostschweiz gelangen somit zur Nordseite und Personen Richtung Basel, Mittelland und Westschweiz zur Südseite des Bahnhofs Pratteln. Die Signalisation ab dem Festgelände West ist ebenfalls durch das Farbkonzept sichergestellt. Alle Reisenden werden gebeten, die Beschilderung vor Ort zu beachten und den Schildern in der Farbe ihrer Zielregion zu folgen.

Das Farbkonzept der SBB: blau = Basel SBB, Delémont, Biel/Bienne

rot = Zürich HB, St. Gallen, Chur, Rheinfelden

orange = Olten, Bern, Luzern, Lausanne

grün = Basel City, Muttenz (mit Tram 14)

Anreise mit dem Tram

Aus Basel/Muttenz soll insbesondere die Tramlinie 14 benutzt werden, empfehlen die Organisatoren. Es fahren zusätzliche Tramkurse, teilweise verbunden mit anderen BVB- und BLT-Linien.

BVB-Tramlinien am Freitag, 26. August: Die Linie 1 verkehrt ab ca. 20 Uhr bis ca. 4:30 Uhr als Ringlinie zwischen Dreirosenbrücke und Bahnhof SBB und weiter als Linie 14 zwischen Aeschenplatz und Dreirosenbrücke.

verkehrt ab ca. 20 Uhr bis ca. 4:30 Uhr als Ringlinie zwischen Dreirosenbrücke und Bahnhof SBB und weiter als zwischen Aeschenplatz und Dreirosenbrücke. Die Linien 2, 15 und 16 verkehren verlängert bis 2:30 Uhr auf den normalen Strecken.

verkehren verlängert bis 2:30 Uhr auf den normalen Strecken. Die Linie 3 verkehrt verlängert bis 2:30 Uhr zwischen Burgfelderhof und Birsfelden Hard.

verkehrt verlängert bis 2:30 Uhr zwischen Burgfelderhof und Birsfelden Hard. Die Linie 6 verkehrt verlängert bis 4 Uhr auf der normalen Strecke.

verkehrt verlängert bis 4 Uhr auf der normalen Strecke. Die Linie 8 verkehrt verlängert bis 4 Uhr zwischen Kleinhüningen und Neuweilerstrasse.

verkehrt verlängert bis 4 Uhr zwischen Kleinhüningen und Neuweilerstrasse. Die Linie 14 wird zwischen 12:30 und 20 Uhr mit zusätzlichen Dispokursen verstärkt. Diese verkehren zwischen St. Jakob und Pratteln Schlossstrasse.

wird zwischen 12:30 und 20 Uhr mit zusätzlichen Dispokursen verstärkt. Diese verkehren zwischen St. Jakob und Pratteln Schlossstrasse. Die Linie 14 SBB verkehrt ab ca. 20 Uhr bis ca. 4:30 Uhr zusätzlich zwischen Bahnhof SBB, Kante J und Pratteln Schlossstrasse.

verkehrt ab ca. 20 Uhr bis ca. 4:30 Uhr zusätzlich zwischen Bahnhof SBB, Kante J und Pratteln Schlossstrasse. Die Nachtnetzlinien N6 und N14 verkehren nicht.

BVB-Tramlinien am Samstag, 27. August: Die Linie 1 verkehrt von Betriebsbeginn bis ca. 7 Uhr sowie ab ca. 20 Uhr bis ca. 4:30 Uhr als Ringlinie zwischen Dreirosenbrücke und Bahnhof SBB und weiter als Linie 14 zwischen Aeschenplatz und Dreirosenbrücke.

verkehrt von Betriebsbeginn bis ca. 7 Uhr sowie ab ca. 20 Uhr bis ca. 4:30 Uhr als Ringlinie zwischen Dreirosenbrücke und Bahnhof SBB und weiter als zwischen Aeschenplatz und Dreirosenbrücke. Die Linien 2, 15 und 16 verkehren verlängert bis 2:30 Uhr auf den normalen Strecken.

verkehren verlängert bis 2:30 Uhr auf den normalen Strecken. Die Linie 3 verkehrt verlängert bis 2:30 Uhr zwischen Burgfelderhof und Birsfelden Hard.

verkehrt verlängert bis 2:30 Uhr zwischen Burgfelderhof und Birsfelden Hard. Die Linie 6 verkehrt verlängert bis 4 Uhr auf der normalen Strecke.

verkehrt verlängert bis 4 Uhr auf der normalen Strecke. Die Linie 8 verkehrt verlängert bis 4 Uhr zwischen Kleinhüningen und Neuweilerstrasse.

verkehrt verlängert bis 4 Uhr zwischen Kleinhüningen und Neuweilerstrasse. Die Linie 14 wird zwischen 15 und 20 Uhr mit zusätzlichen Dispokursen verstärkt. Diese verkehren zwischen M-Parc, Bahnhof SBB Kante G+H und Pratteln Schlossstrasse.

wird zwischen 15 und 20 Uhr mit zusätzlichen Dispokursen verstärkt. Diese verkehren zwischen M-Parc, Bahnhof SBB Kante G+H und Pratteln Schlossstrasse. Die Linie 14 SBB verkehrt von Betriebsbeginn bis ca. 7 Uhr sowie ab ca. 20 bis ca. 4:30 Uhr zusätzlich zwischen Bahnhof SBB, Kante J und Pratteln Schlossstrasse.

verkehrt von Betriebsbeginn bis ca. 7 Uhr sowie ab ca. 20 bis ca. 4:30 Uhr zusätzlich zwischen Bahnhof SBB, Kante J und Pratteln Schlossstrasse. Die Nachtnetzlinien N6 und N14 verkehren nicht.

BVB-Tramlinien am Sonntag, 28. August: Die Linie 1 verkehrt von Betriebsbeginn bis ca. 7 Uhr als Ringlinie zwischen Dreirosenbrücke und Bahnhof SBB und weiter als Linie 14 zwischen Aeschenplatz und Dreirosenbrücke.

verkehrt von Betriebsbeginn bis ca. 7 Uhr als Ringlinie zwischen Dreirosenbrücke und Bahnhof SBB und weiter als zwischen Aeschenplatz und Dreirosenbrücke. Die Linie 14 wird zwischen 7 und 21 Uhr mit zusätzlichen Dispokursen verstärkt. Diese verkehren zwischen M-Parc, Bahnhof SBB Kante G+H und Pratteln Schlossstrasse.

wird zwischen 7 und 21 Uhr mit zusätzlichen Dispokursen verstärkt. Diese verkehren zwischen M-Parc, Bahnhof SBB Kante G+H und Pratteln Schlossstrasse. Die Linie 14 SBB verkehrt ab Betriebsbeginn bis ca. 7 Uhr zwischen Bahnhof SBB, Kante J und Pratteln Schlossstrasse.

Anreise mit dem Bus

Die bestehenden Buslinien bedienen die Haltestellen weitgehend normal. Die Buslinien 80 und 83 können während dem Festwochenende auf einzelnen Linienabschnitten nur eingeschränkt verkehren:

Buslinien der Autobus AG: Die Buslinie 70 verkehrt am Samstag- und Sonntagmorgen mit je drei Extrakursen von Reigoldswil nach Bad Bubendorf und von dort direkt nach Pratteln Hülften.

verkehrt am Samstag- und Sonntagmorgen mit je drei Extrakursen von Reigoldswil nach Bad Bubendorf und von dort direkt nach Pratteln Hülften. Die Buslinie 80 (Liestal – Basel) verkehrt vom Donnerstag 25. August bis und mit Montag 29. August von Basel her kommend nur bis zur Haltestelle Münchacker, von Liestal her kommend nur bis Frenkendorf-Füllinsdorf Bahnhof.

(Liestal – Basel) verkehrt vom Donnerstag 25. August bis und mit Montag 29. August von Basel her kommend nur bis zur Haltestelle Münchacker, von Liestal her kommend nur bis Frenkendorf-Füllinsdorf Bahnhof. Die Buslinie 81 (Liestal – Basel) verkehrt direkt zum Festgelände (Haltestelle Hülften). Von Freitag bis Sonntagabend besteht ein 24h-Betrieb, samstags und sonntags tagsüber im Viertelstundentakt.

(Liestal – Basel) verkehrt direkt zum Festgelände (Haltestelle Hülften). Von Freitag bis Sonntagabend besteht ein 24h-Betrieb, samstags und sonntags tagsüber im Viertelstundentakt. Die Buslinie 83 (Liestal – Arisdorf – Pratteln) verkehrt von Donnerstag, 25. August bis und mit Montag, 29. August bis zur Haltestelle Gehrenacker. Die Haltestellen Krummeneich und Rankacker werden nicht bedient. Auch auf der Linie 83 besteht von Freitag bis Sonntagabend ein 24h-Betrieb.

(Liestal – Arisdorf – Pratteln) verkehrt von Donnerstag, 25. August bis und mit Montag, 29. August bis zur Haltestelle Gehrenacker. Die Haltestellen Krummeneich und Rankacker werden nicht bedient. Auch auf der Linie 83 besteht von Freitag bis Sonntagabend ein 24h-Betrieb. Die Buslinie 84 (Rheinfelden – Pratteln) verkehrt normal.