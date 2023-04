Einkaufen 24-Stunden-Läden: In Basel-Stadt verboten, im Baselbiet erlaubt In Basel-Stadt mussten die Betreiber der beiden Bioflix-Geschäfte in der Nacht schliessen. Im Nachbarkanton dürften sie jedoch offen haben. Bioflix wird daher ins Baselbiet und ins Solothurnische expandieren.

Bioflix betreibt in Basel zwei unbediente Läden. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Rund um die Uhr einkaufen zu können, ist auch in der Schweiz immer häufiger möglich. Waren Hofläden einst Vorreiter dieses Konzeptes, sind unbediente grössere Verkaufsläden mit einem breiteren Angebot auf dem Vormarsch. In beiden Basel herrschen unterschiedliche gesetzliche Bestimmungen, was einen Betrieb in Basel-Stadt verbietet, in Baselland aber erlaubt.

Die beiden Lokale des Startups Bioflix, das unbediente Bioläden an der Lothringerstrasse und am Spalenring betreibt, mussten kürzlich ihre Öffnungszeiten reduzieren. Wie das «Regionaljournal Basel» berichtete, hat der Kanton Basel-Stadt entschieden, dass die Geschäfte von 22 Uhr bis 6 Uhr geschlossen sein müssen. Grund dafür ist das Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz aus dem Jahr 2005. Dieses unterscheidet nicht zwischen bedienten und unbedienten Verkaufsläden.

Grundsätzlich dürfen Ladenlokale in Basel-Stadt von Montag bis Freitag von 6 bis 20 Uhr sowie an Samstagen von 6 bis 18 Uhr geöffnet haben. Für Familienbetriebe gelten jedoch erweiterte Öffnungszeiten: «Ist der Betrieb in Familienhand und es arbeiten nur Familienmitglieder, dürfen diese Läden an sieben Tagen in der Woche von 6 bis 22 Uhr geöffnet haben», sagt Michael Mauerhofer, Bereichsleiter Arbeitsbedingungen beim Basler Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) auf Anfrage der bz. Zu diesen zählten auch viele «Coop Pronto» sowie die beiden Bioflix-Läden.

Kein Ladenschlussgesetz mehr in Baselland

Nur wenige Kilometer entfernt dürfen unbediente Läden durchgehend geöffnet haben. Im Baselbiet betreibt Avec, das zum Muttenzer Unternehmen Valora gehört, in Liestal und in Arlesheim zwei Avec-Box-Läden, die 24 Stunden unverriegelt sind. Verkaufspersonal ist auch in diesen beiden Geschäften nicht zu finden. Im Gegensatz zu Basel-Stadt sind die Behörden hier aber nicht eingeschritten.

Am Bahnhof Liestal befindet sich ein Avec-Box-Laden, in dem die Kundschaft unbedient einkaufen kann. Juri Junkov

Bereits 1997 hat Baselland sein Ladenschluss-Gesetz aufgehoben, schreibt Rolf Wirz. «Ladengeschäfte profitieren seither von flexibleren und grundsätzlich uneingeschränkten Ladenöffnungszeiten», ergänzt der Sprecher der Volkswirtschaftsdirektion.

Den Schutz der Arbeitnehmenden regele das Arbeitsgesetz. «Verkaufsläden ohne angestelltes Verkaufspersonal unterliegen im Baselbiet entsprechend keinen Beschränkungen durch das Arbeitsgesetz», erläutert Wirz. Eine Einschränkung könnten höchstens die Gemeinden machen, sollten sie eine entsprechende Ruheregelung haben.

In Basel-Stadt plant man eine Auslegeordnung

In Basel ist man sich beim AWA im Klaren darüber, dass das Ruhetags- und Ladenöffnungsgesetz den neu auftretenden unbedienten Läden keine Rechnung trägt. Das Gesetz ist für eine solche Art von Geschäften nicht ausgelegt.

«Wir informieren uns über die Situation in anderen Kantonen und machen eine Auslegeordnung», sagt Michael Mauerhofer. Abgesehen von den beiden Bioflix-Läden seien dem AWA keine anderen Verkaufsläden in Basel-Stadt bekannt, die rund um die Uhr offen sind. Stiesse man auf solche, würden diese auf die geltenden Bestimmungen aufmerksam gemacht.

«Es bleibt uns nichts anderes übrig», bedauert Nicolas Müller von Bioflix und schliesst die beiden Läden nun in der Nacht. Der wirtschaftliche Verlust sei nicht hoch. Er schätzt ihn auf etwa 8 Prozent des Umsatzes. Davon betroffen als Nutzer des Angebotes seien in erster Linie Pfleger und Polizistinnen, ergänzt Müller. Berufe, die aktuell Mühe haben, Nachwuchs zu finden.

Basler Politik beschäftig sich bald mit dem Thema

«Die Kundschaft, die etwas Gemüse kauft, macht keinen Lärm», ist Müller überzeugt. Er entgegnet damit dem Vorwurf der Ruhestörung, der ebenfalls im Raum steht. Den Nachschub an Bioprodukten füllen die vier Gründer selber in den beiden Läden nach. Zudem würden auch die Biobäuerin oder der Käseproduzent selber ihre Waren in den Regalen ergänzen.

Das dauert in der Regel eineinhalb Stunden pro Tag. Der freisinnige Grossrat Luca Urgese hat angekündigt, in der April-Sitzung im Grossen Rat einen Vorstoss einzureichen, der Ausnahmen für Läden wie Bioflix erlauben soll. In Basel müsse möglich sein, was in Zürich oder dem thurgauischen Bürglen auch gehe.

Die Bioflix-Betreiber kennen die Baselbieter Gesetzgebung und wissen daher, dass eine Expansion möglich wäre. «Wir sind auch angefragt worden», ergänzt Müller. Dabei sei noch offen, ob mögliche Betreiber beispielsweise unter einer Franchise-Lizenz auftreten oder ob die Gründer ihr Konzept weitergeben. Etwas weiter gediehen ist bereits eine Expansion ins Solothurnische. Somit kehren die Bioflix-Läden dorthin zurück, wo der Ursprung der Idee war: bei den traditionellen Hofläden und nicht in der Stadt.