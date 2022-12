Einweihung Neue Waldenburgerbahn: Dem Gelb sind viele noch nicht grün Die Farbe der neuen Waldenburgerbahn stösst noch auf Skepsis, während die Technik viele überzeugt.

Zahlreiche Bahnbegeisterte trafen sich am Samstag im Depot der Waldenburgerbahn zum Fest. Bild: Roland Schmid

Es ist die Farbe. «Rot-weiss sollten sie sein», sagt Brigitte Telli, als sie am Samstag im Depot der Waldenburgerbahn zum ersten Mal live die neuen, in knalligem BLT-Gelb lackierten Wagen sieht. Einen Tag vor der Wiederaufnahme des Betriebs hat die BLT die Bevölkerung zu einem grossen Fest im Depot und in der Mehrzweckhalle Waldenburg eingeladen, mit Besichtigung der neuen Wagen, Bühnenprogramm und kostenlosem Essen.

Telli ist mit ihrem Sohn Raphael Wicke von Birsfelden nach Waldenburg gekommen, «um zu schauen, wie es geworden ist». Viele Jahre lebte sie in Waldenburg sowie in Hölstein nicht weit von den Schienen entfernt. Auch, dass sich die neuen Fahrzeuge des Waldeburgerli der Form nach kaum noch von Trams unterscheiden, fällt ihr schwer zu akzeptieren. Sohn Wicke freut sich hingegen über die Klimatisierung der Wagen: «Im Sommer war es in der alten Waldenburgerbahn doch sehr stickig.»

Nur Lob für die Bauarbeiten

Jacqueline Rime und Carole Buser aus Niederdorf finden sogar, die rote Farbe wäre es wert gewesen, deutlich mehr Geld auszugeben. Die Tram-Optik ist auch ihnen nicht entgangen: «Wir fühlen uns wie in Basel in der Stadt.» Barbara Kölliker, ebenfalls aus Niederdorf, findet überhaupt, das neue Waldenburgerli «hätte es nicht gebraucht». Aber immerhin geniesst sie den Platz, den sie jetzt in der Bahn hat: «Man hockt nicht mehr so nah aufeinander.»

Vollauf begeistert von der neuen Bahn ist Anton Schaffroth aus Oberdorf. Auch für die anderthalb Jahre lange Baustelle entlang der Gleise hat er nur Lob übrig. Das findet auch Marlen Renggli aus Liestal: «Gegen alle Widrigkeiten», wie Überschwemmungen, seien die Bauarbeiten gut vorangegangen. Die erste Fahrt ab Liestal plant Renggli für Sonntagvormittag; den Termin habe sie schon lange in der Agenda stehen.

Vielleicht den weitesten Weg nach Waldenburg hatte Beat Meyer aus Kriens bei Luzern. Er fuhr viele Jahre mit dem Waldeburgerli, als er in der Gegend arbeitete. Meyer ist fasziniert von der neuen energiesparenden Technik in der Bahn; auch die Optik gefällt ihm super, innen wie aussen. Zum Design meint der Luzerner: «Es gibt Leute, die nicht loslassen können. Aber es ist toll, dass das Waldeburgerli mit der Zeit geht.»