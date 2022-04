Einwohnerrat 500 Franken pro Fahrt: Binningen beendet erfolglosen Versuch mit erweitertem Ruftaxi Ein Postulat forderte vor fünf Jahren, in Binningen einen Ortsbus oder zumindest einen Rufbus zu prüfen. Der Einwohnerrat beerdigt das Vorhaben nun.

Alle Ruftaxis, hier beim Bottminger Schloss, mussten während der Pandemie mit weniger Fahrgästen auskommen. Martin Toengi

Schon lange wird darüber gebrütet, wie die östliche Seite von Binningen auf dem Bruderholz mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen werden könnte: Zur Heiligkreuz- oder Margarethenkirche müssen Betagte einen beschwerlichen Aufstieg bewältigen, dasselbe gilt für Besuche des Friedhofes oder einen Ausflug ins Sonnenbad. SP-Einwohnerrätin Brigitte Strondl forderte daher vor fünf Jahren mit einem Postulat, nach dem Vorbild von Bottmingen einen Ortsbus oder zumindest einen Rufbus zu prüfen.

Die Gemeinde startete schliesslich einen Probebetrieb: Ein Linienbus würde rund 400'000 Franken pro Jahr kosten, daher versuchte man es mit einem erweiterten Friedhof-Ruftaxi zu deutlich geringeren Kosten. Doch die Benutzerzahlen waren gering, und die Pandemie machte dem Projekt nun endgültig den Garaus.

Das bestehende Binninger Ruftaxi selber ist unbestritten, der Service bleibt weiterhin bestehen: Im Winter ab 20 Uhr und im Sommer ab 22 Uhr werden Erwachsene vom Kronenplatz für vier Franken nach Hause (oder auch umgekehrt) gefahren, Jugendliche zahlen zwei Franken pro Fahrt.

Bereits hier waren die Auswirkungen der Pandemie massiv: In den Jahren 2018 und 2019 benützten in der kalten Jahreszeit bis zu 600 Fahrgäste jeden Monat das Angebot, in den Sommermonaten sanken die Zahlen in Bereiche zwischen 200 und 300 monatlichen Fahrgästen. Im April 2020 sank die Zahl durch den Lockdown auf 75 Fahrgäste, und seither wurde selbst im vergangenen Winter die Schwelle von 300 Fahrgästen pro Monat nicht mehr erreicht.

Bloss knapp 90 Fahrgäste in zwei Jahren

Entsprechend war der Zeitraum für einen Test des ergänzenden Angebotes denkbar ungünstig: Für vier Franken konnte man sich jeweils am Mittwoch und Freitag zwischen 13 und 16 Uhr von der Haustür zum Friedhof oder zurück kutschieren lassen. Die sechs abgedeckten Wochenstunden kosteten die Gemeinde Binningen jeweils 1865 Franken pro Monat, insgesamt knapp 45’000 Franken.

Im September 2020 zählte man das Maximum von neun Fahrgästen, ansonsten lagen die Zahlen meist zwischen drei und sieben Personen während des ganzen Monats. Insgesamt zählte die Gemeinde während des Probebetriebes in den Jahren 2020 und 2021 lediglich 89 Fahrgäste. Somit ergibt sich eine Subvention von rund 500 Franken pro Fahrt. Das Fazit des Gemeinderates ist entsprechend ernüchternd: Selbst wenn man einen Einbruch der Fahrgastzahlen wegen Corona von 50 Prozent annimmt, sei das Verhältnis von Kosten und Nutzen noch immer schlecht.

Brigitte Strondl warb am Montag im Binninger Einwohnerrat zwar dafür, weiterhin nach einer Lösung zu suchen. Doch selbst bei den Grünen und Sozialdemokraten wackelte angesichts der schlechten Zahlen die Unterstützung: Mit 27 zu 9 Stimmen bei zwei Enthaltungen entschied der Rat am Montag, das Postulat abzuschreiben. Das Thema eines Ortsbusses aufs Bruderholz dürfte damit für lange Zeit erledigt sein.