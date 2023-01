Einwohnerrat Allschwils «Tipi-Affäre»: Kinder dürfen Zelt nicht benützen, das eigentlich für sie aufgestellt wurde Posse in Schwellheim: Ein extra errichteter Hag verunmöglicht Kindern auf dem Pausenplatz, in einem Tipi zu spielen, das extra für sie aufgestellt wurde. Das Zelt solle nicht kaputt gehen. Nun beginnt es sich aber zu zersetzen.

Der neue Aufreger in Allschwil: ein Tipi-Zelt, extra für Kinder aufgestellt, und ein Maschendrahtzaun, damit die Kinder das Tipi nicht zerstören können. Mittlerweile nagt der Zahn der Zeit am Zelt. zvg

Kinder spielen gerne «Indianerlis», auch wenn das vielleicht nicht mehr in jede Ansicht politischer Korrektheit passt. Allschwil hat den Pausenplatz des Schulhauses Neuallschwil mit einem Tipi verschönert. Zur Freude des Nachwuchses, der in der Pause das Zelt ins Spiel integrieren kann. Besser gesagt könnte, denn das Tipi ist von einem Hag eingezäunt. Er schliesst die Kinder vom Spiel aus.

Das löste beim Allschwiler Einwohnerrat Unverständnis aus, allen voran bei Mirjam Schaub von den Grünen. Ihre Minimalforderung an der Sitzung vom Mittwoch an den Gemeinderat war, dass der Zaun während der Pausenzeiten geöffnet wird. Sie und andere Ratsmitglieder verstanden nicht, weshalb überhaupt ein Hag erstellt wurde. Diese Frage klärte sich in der laufenden Einwohnerratssitzung auf: Es sei die Schulleitung, die diesen Auftrag gegeben habe, erklärte Gemeinderat Robert Vogt (FDP). Die Begründung: Der Zaun sei dazu da, dass das Zelt vor den Kindern geschützt werde, weil sonst das Tipi kaputt gehe.

Die Schulhausplätze sollen bunter werden

Auslöser war eine Interpellation von Mirjam Schaub, die eigentlich den Schulhausplatz bunter gestaltet haben wollte. Die Antworten der Exekutive bezeichnete sie als minimalistisch, obwohl sie korrekt beantwortet wurden. Hintergrund ist die gesamte Schulraumplanung, die in den Augen des Parlamentes zu langsam vorangeht. Zu dieser gehören auch die Pausen- und die Spielplätze in Allschwil.

Florian Spiegel (SVP) nervte sich: «Es geht sehr schleppend voran. Dass das Geld erst in grossen Projekten ausgegeben wird, können wir nicht mehr hören.» Er betonte, der Leidensdruck sei hoch. Gemeinderat Franz Vogt (Mitte) sagte: «Wir wollen kein Hüst und Hott, sondern an die Schüler denken.» Mirjam Schaub konterte: «Es geht um die Kinder, die jetzt in der Schule sind.» Kinder sollen ihre Beweglichkeit wieder erlangen, forderte Jean-Jacques Winter (SP).

Immerhin ein neues Klettergerüst an der Gartenstrasse

Franz Vogt räumte ein, dass man vorwärtsmachen könne. Aber es gebe auch noch andere Spielplätze. Zudem wird die Gesamtstrategie zur Schulraumplanung Ende April abgeschlossen. Der langfristige Schulraumbedarf soll inklusive Aussenflächen geklärt werden. Immerhin der Pausenplatz an der Gartenstrasse erhält in diesem Jahr ein neues Klettergerüst. Vorgesehen waren deren drei. Doch sollte das Schulhaus saniert werden, könnte dieses Spielgerät vollständig zurückgebaut und später wieder installiert werden.

Das Zelt selber zersetzt sich mittlerweile durch die Witterungseinflüsse. Ob mit oder ohne Hag.