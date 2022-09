Einwohnerrat Baupläne in Liestals Zentrum schaffen die erste Hürde Im Einwohnerrat gab es nur von Daniel Schwörer (FDP) Kritik an den beiden Quartierplänen «Am Orisbach» und «Lüdin».

Die Höhe des geplanten Postbaus wurde im Einwohnerrat kritisiert. zvg

Die Quartierpläne für das Lüdinareal und den Stadtpark am Orisbach mit dem dazugehörigen neuen Postgebäude wurden erstmals im Einwohnerrat behandelt. Und sie haben die erste Hürde geschafft: Beide Pläne wurden einstimmig an die Bau- und Planungskommission (BPK) überwiesen, ebenso der Baukredit für den Stadtpark am Orisbach von rund 5,7 Millionen Franken.

Während sich die meisten Fraktionen für eine einstimmige Überweisung an die BPK zur Vorprüfung aussprachen, gab es nur von Daniel Schwörer (FDP) Gegenwind: «Das ist meine Meinung als Einzelsprecher, nicht die meiner Fraktion», betonte er vorab. Seiner Meinung nach ist beim Quartierplan Lüdin die Fassade an der Bahnhofstrasse in Richtung Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) städtebaulich zu hoch. «Diese sieben Geschosse wirken wie eine Stadtmauer», so Schwörer. Auch sei die Fassade zu nahe an der Strasse.

Er sei zwar dafür, den Plan an die BPK zu überweisen, bat die Mitglieder derer jedoch: «Wirkt darauf hin, dass die Fassade um ein bis zwei Stockwerke reduziert und zurückversetzt wird.»

Kredit kommt vor das Liestaler Stimmvolk

Den Quartierplan «Am Orisbach» erachtete Schwörer – erneut betonte er, dass es sich um seine Meinung und nicht die der Fraktion handelte – gar als «missglückt». Auch der Postneubau sei zu hoch: Vom Postplatz aus umfasse er sieben, von der Allee her gar neun Stockwerke.

Die Allee würde dadurch zerdrückt, die Sicht auf das Stedtli vom Bahnhof her verstellt. «Wollen wir der Post gestatten, einen solchen Renditebau zu erstellen?», fragte er. Denn es gebe bereits Gerüchte, dass die Poststelle aus dem Neubau an einen anderen Ort verlegt werden könnte. «Ich werde diesem Quartierplan nicht zustimmen», fasste Schwörer zusammen, «und ich hoffe, dass es kein Vier-Fünftel-Mehr gibt, damit es zur obligatorischen Volksabstimmung kommt.»

Beim Kredit für den Stadtpark wird dies der Fall sein: Aufgrund seiner Höhe unterliegt er dem obligatorischen Referendum.