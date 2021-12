Einwohnerrat Frust über Liestaler Budget: «Das Haus brennt, aber alleine kann man es nicht retten» Der Liestaler Einwohnerrat hat das Budget 2022 einstimmig angenommen. Doch er fordert gleichzeitig Unterstützung vom Kanton.

Nur wenig Freude war an der Einwohnerratssitzung im Landratssaal zu spüren. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Frustrierend. So beschrieb nicht nur Stadtpräsident und Finanzchef Daniel Spinnler das Liestaler Budget 2022 an der Einwohnerratssitzung vom Mittwoch, auch bei den meisten Fraktionssprecherinnen und -sprechern fiel die Wortwahl auf Frust. Frust über die Steuereinnahmen, die seit der Steuervorlage 17 fehlen; Frust darüber, keinen Spielraum für Verbesserungen der finanziellen Lage zu haben; Frust, dass all die Anstrengungen der letzten Jahre, die Lage in den Griff zu kriegen, nicht genug Wirkung zeigen.

Das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben. Dann auch, wenn das volle Potenzial, das der Stadtrat in einer Aufgabenüberprüfung gemeinsam mit der Verwaltung erarbeitet hat, umgesetzt wird: Es reicht nicht aus, um die Stadtfinanzen wieder auf einen grünen Zweig zu bringen. In der Diskussion kam denn auch vermehrt der Ruf nach Hilfe von umliegenden Gemeinden und Kanton.

Denn letzterer habe sein Versprechen nicht gehalten, Einnahmeausfälle zu kompensieren, die durch die Steuervorlage 17 entstanden sind. Auch sei die Stadt unter anderem in dieser finanziellen Lage, weil man vom Kanton durch Vorschriften ein Korsett geschnürt bekomme, das enorm einschränkend sei, so Stadtpräsident Spinnler.

Steuererhöhung ist nicht die Lösung

Michael Durrer (Grüne) appellierte in der Sitzung ausserdem an die bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen, sich die Auswirkungen der letzten Steuervorlage vor Augen zu halten, wenn es um die Debatte um die Vermögenssteuer gehe.

«Es kann sein, dass sich der Kanton in der aktuellen Situation solche Steuergeschenke leisten kann. Aber Liestal kann es nicht.»

Dass eine Steuererhöhung nicht das Ziel ist, darüber sind sich Einwohnerräte aller Fraktionen einig. Stefan Fraefel (CVP) konkretisierte: Auch wenn man die Steuern von 65 auf 70 Prozent erhöhen würde, müsste man noch mit einem Sparbudget arbeiten. Und er fasst die Situation Liestals zusammen:

«Das Haus brennt. Es braucht aber andere, die bereit sind, dem Hauseigentümer zu helfen. Alleine kann man ein brennendes Haus nicht retten.»

Trotz des Defizits von 4,7 Millionen Franken nahm der Einwohnerrat das Budget 2022 schliesslich einstimmig an. Dies mit den Schlussworten des Stadtpräsidenten: «Geteilter Frust ist halber Frust.»

Die Stadthalle kommt an die Urne

Neben dem Budget wurden an der gestrigen Sitzung gleich zwei Quartierpläne angenommen. Sowohl der Quartierplan Oristal auf dem ehemaligen Burri-Mangold-Areal mit Tiny Houses, Gewerbe und amerikanischer Schule als auch der Quartierplan Mühlemattstrasse für das neue Parkhaus des Kantonsspitals wurden einstimmig durchgewinkt.

Nicht einstimmig war der Entscheid zur Initiative für eine Liestaler Stadthalle. Mit drei Enthaltungen und 32 Ja-Stimmen wurde die Initiative abgelehnt, das Begehren wird somit an die Urne kommen (ausführlicherer Bericht zu Stadthalle folgt).