Keine eigenen Tablets für Primarschüler gewünscht

Im Prinzip war sich der Einwohnerrat einig: Die Primarschülerinnen und -schüler müssen im digitalen Zeitalter Kompetenzen in Medien und Informatik erlangen. Doch benötigt wirklich jeder fortgeschrittene Abc-Schütze dafür ein eigenes Tablet? «Zu viel Bildschirmzeit» sei es, meinte Natalie Oberholzer (Grüne). Das gebe grosses Konfliktpotenzial mit der Schule und den Erziehungsberechtigten. «Darf die Schule in den Privatbereich durchschlagen?», fragte Bernhard Bonjour (SP). Die Eltern hätten keine Chance, wenn ihr Kind komme und sage, es müsse Aufgaben auf dem Tablet lösen. Liestal habe Angst, ins Hintertreffen zu geraten, kritisierte er. Stefan Fraefel (Mitte) brachte einen weiteren Punkt auf: «Hat jeder WLAN zu Hause?» Vor allem, dass jedes Kind ein eigenes Gerät erhalte, fanden viele im Rat zu viel des Guten. Die Diskussion zeigte auch gewisse Ängste um die Kleinsten auf und Räte fürchteten Kollateralschäden für die Lehrer. Sie haben sicher keine Angst, entgegnete Eva Eugster (FDP). Auch Stadtrat Lukas Felix (SP) forderte: «Habt ein bisschen Vertrauen in die Lehrerschaft!» Das Geschäft wurde an die Bildungskommission überwiesen. Deren Mitglieder haben nun viel zu diskutieren. (sch)