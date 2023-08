Einwohnerrat Segel hissen gegen Hitze: Schatten für das Liestaler Stedtli Der Stadtrat soll die Montage schattenspendender Segel über der Rathausgasse prüfen, beschliesst der Einwohnerrat. Pragmatische Bedenken seitens SVP und SP verhallten ungehört.

Mehr Schatten an Hitzetagen in der Rathausgasse: Grosse Segel könnten es richten. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Wenn die glühende Mittagssonne auf die Liestaler Rathausgasse brennt, denkt kaum jemand ans Flanieren und alles verkriecht sich ins schattige Innere. Das gilt es zu ändern, ist die Liestaler FDP-Einwohnerrätin Eva Eugster überzeugt. Als Lösung schlägt sie Sonnensegel vor, die während der Sommermonate temporär über der Rathausgasse montiert werden. Der Einwohnerrat diskutierte am Mittwoch in Liestal darüber.

«Das Stedtli würde mit dieser Erneuerung ein südliches Flair ausstrahlen», so Eugster. In andalusischen Städten wie Malaga oder Sevilla aber auch in süddeutschen Altstädten würden bereits Sonnensegel gespannt. Nebst kühlem Schatten während der heissesten Tagesstunden sorgten die Sonnensegel für einen Wärmespeicher in der Nacht, ist sie überzeugt: «Das würde garantiert viele Stedtlibesuchende animieren, länger in der Rathausgasse in einem der Restaurants oder Cafés zu verweilen.»

Wunsch nach angenehmem Klima

Den Wunsch nach Schatten im Stedtli teilte auch die Grünen-Fraktion, die sich für die Segel aussprach. Es sei aber wichtig zu erwähnen, dass solche Massnahmen lediglich symptombekämpfend seien, meinte Fraktionssprecherin Anita Baumgartner. «Was es bräuchte, wären Massnahmen, welche die Emission von Treibhausgasen senken.»

Bei der Mitte, GLP, EVP-Fraktion im Einwohnerrat weckte das Sonnensegel pragmatische Bedenken. Der Stadtrat solle neben den Segeln ebenso andere Massnahmen prüfen, wie auch Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit solchen Segeln im Auge behalten. Im Brandfall müsste beispielsweise die Feuerwehr uneingeschränkt operieren können, so Benjamin Erni (EVP).

Fehlende Luftzirkulation und Denkmalschutz

«Im ersten Moment tönt es gut», meinte Jacques Heller (SP). Seine Fraktion sähe aber «viele Probleme», weshalb sie den Segeln eine Absage erteile. Als Hauptbedenken nannte er das Verunmöglichen einer Luftzirkulation im Stedtli: «In Sommernächten könnte es unter den Segeln nicht mehr abkühlen.» Weiter stünden Denkmal- und ortsbildpflegerische Ansprüche einer Umsetzung im Wege. Im Stedtli gebe es beispielsweise unter den vielen Sonnenschirmen und Storen der Geschäfte auch an heissen Tagen schon genügend Schatten, so Heller.

«Selbst an Hochsommertagen brennt die Sonne nur wenige Stunden ins Stedtli herab», fand Markus Rudin (SVP). Während der restlichen Zeit würde die Rathausgasse von den Häuserreihen sowieso beschattet. Seine Fraktion sei geschlossen dagegen. Es müsste bei allen Hausbesitzenden einzeln eine Bewilligung für die Montage eingeholt werden, um schon nur die Verankerungen an den Fassaden bohren zu können. Zudem bräuchte es massive Ankerplatten, um solch grossen Segel anzubringen. Bei Starkregen, sammle sich das Wasser zentral und fliesse an einzelnen Stellen ab, ergänzte Rudin. «Es käme zu Rinnsalen in der Rathausgasse und Kellerüberflutungen.»

Die pragmatischen Argumente der SP und der SVP vermochten aber kaum jemanden im Einwohnerrat umzustimmen. Mit 20 Ja- zu 14 Neinstimmen überwies das Stadtparlament den Vorstoss Eugsters an den Stadtrat, der die Idee nun prüfen muss.