Energie Energiegenossenschaft plant zwei neue leistungsfähige Windräder im Baselbieter Jura Hoch über Langenbruck erbrachte das Baselbiet 1986 den Beweis, dass Windkraft einen Beitrag zu Energieversorgung leisten kann. Nun will die Energiegenossenschaft Adev an diesem historischen Ort die Schweizer Windkraft ausbauen.

Das Ökozentrum Langenbruck betrieb über 30 Jahre lang die erste netzgekoppelte Windkraftanlage der Schweiz. Bild: Keystone

Auf dem Sool zwischen Wasserfallen und Mümliswil steht die «Mutter der Windkraft» – die erste Windkraftanlage der Schweiz. 1986 hatte das Baselbiet den Beweis angetreten, dass Windräder einen Beitrag zur künftigen Energieversorgung leisten können. Der Durchbruch blieb indes aus. Während das Pionierobjekt auf Langenbrucker Boden tapfer über drei Jahrzehnte lang weiterdrehte und Strom ins Netz speiste.

Wie die Energiegenossenschaft Adev und das Ökozentrum am Dienstag in einer Mitteilung schreiben, soll das historische Windrad als Industriedenkmal bestehen bleiben. Nachdem es wegen eines technischen Defekts 2019 seine letzte Umdrehung vollbrachte, will die Adev, welche das kleine Windrad anfangs Jahr vom Ökozentrum übernahm, es wieder betriebstüchtig machen.

Moderne würde auf Pionierobjekt treffen

Allerdings hat die Adev mit Sitz in Liestal noch grössere Pläne: Neben dem ältesten Windrad der Schweiz sollen zwei neue, leistungsfähige Windräder entstehen. «Auf dem Sool sind die Bedingungen für die Windkraft ideal», lässt sich Andreas Appenzeller, bei der Adev für die Stabstelle Spezialprojekte zuständig, in der Mitteilung zitieren. Die Energiegenossenschaft möchte mit der Gegenüberstellung der beiden Kraftwerke auch den technischen Fortschritt sichtbar machen.

Im Vergleich zur Pionieranlage auf dem Sool wäre die Leistung der neuen Windräder um ein vielfaches grösser. Während das historische Windrad mit seinem 12 Meter-Rotoren rund 20'000 Kilowattstunden (Strom für vier Haushalte) produziert, würden die beiden neuen Anlagen je eine halbe Million Kilowattstunden (je 100 Haushalte) generieren.

Während die kleinen Rotoren des 1986er-Windrads bis zu 160-mal pro Minute drehen, bewegen sich die grossen Rotoren moderner Anlagen gemächlich mit zehn bis fünfzehn Umdrehungen.

Bis zum modernen Windprojekt ist es noch ein weiter Weg. Darauf weist auch die Adev hin, zuversichtlich neben dem Pionier-Windrad am Durchbruch der Windenergie zu bauen: «Aber gerade die Geschichte dieses Ortes zeigt, dass man mit Hartnäckigkeit, Durchhaltewillen und Optimismus am Ende oft zum Ziel kommt.»

