Energie Baselbieter SP will Solar-Initiative lancieren Die Delegierten der Baselbieter Sozialdemokraten haben den Grundsatzbeschluss gefällt, eine Initiative zum Ausbau der Solarenergie im Kanton aufzugleisen.

Die Baselbieter SP will eine Solar-Initiative lancieren. Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Ausbau der erneuerbaren Energien sei jahrelang aufgeschoben worden und im Landrat stosse man auf Grenzen: «Erst kürzlich hat die bürgerliche Mehrheit mit Unterstützung der GLP eine Solaroffensive verhindert», schreibt die Baselbieter SP in einer Medienmitteilung. Was es jetzt brauche, sei «ein massiver Ausbau der erneuerbaren Energien auf allen Ebenen».

Deshalb will die Partei eine Solar-Initiative lancieren. Den entsprechenden Grundsatzbeschluss haben die Delegierten einstimmig gefällt. Designierter Präsident der Initiative ist Regierungskandidat Thomas Noack. «Ich bin überzeugt, dass die Baselbieter Bevölkerung langfristiger denkt und die Notwendigkeit einer Solaroffensive erkennt», lässt sich Noack zitieren.

Was genau in der Initiative gefordert werden soll, wird in der Mitteilung nicht geschildert, für eine Anfrage waren Noack und auch Parteipräsidentin Miriam Locher vorerst nicht erreichbar. Eine Initiative mit demselben Namen im Kanton Bern fordert «eine Solaranlage auf jedes Dach»: Auf dafür geeigneten Dächern und Fassaden soll künftig solare Wärme oder Solarstrom produziert werden.

Unterstützung für Europa-Initiative beschlossen

An der Delegiertenversammlung fasste die Partei ausserdem die Ja-Parole zum eidgenössischen Klimaschutzgesetz, dem Gegenvorschlag des Bundesrats zur Gletscher-Initiative. Auf Antrag von SP-Nationalrat Eric Nussbaumer beschlossen die Delegierten zudem die Unterstützung der «Zämme in Europa»-Initiative, die fordert, die Bedeutung der Beziehungen mit Europa in der Kantonsverfassung zu verankern.