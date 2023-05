Energie Birsfelden kriegt doch Wasserstoff: Produktionsanlage im Hafen soll sogar noch mehr liefern als gescheitertes Vorprojekt Nachdem die kantonalen Behörden der Produktionsanlage der Industriellen Werke Basel (IWB) auf der Kraftwerkinsel eine Absage erteilten, soll in Birsfelden nun doch Wasserstoff produziert werden. Dies in noch grösseren Umfang und mit ambitionierteren Plänen als zuvor.

Mit der Wasserstoffproduktion in Birsfelden strebt die IWB eine grenzüberschreitenden Wasserstoffwirtschaft im Dreiländereck an. Bild: zvg

Der Energiedienstleister IWB und der Mineralölhändler Fritz Meyer AG träumten jahrelang von der Wasserstoffproduktion auf der Birsfelder Kraftwerkinsel. Mit überschüssigem Strom des Rheinkraftwerks lässt sich aus Wasser Wasserstoff herstellen, sauber, günstig und ohne Klimabelastung.

Wasserstoff kann als Treibstoff für Fahrzeuge und zur Stromgewinnung oder -speicherung dienen. Gleichzeitig kann das Stromnetz stabilisiert werden, wenn Wasserstoff in Zeiten produziert wird, in denen überschüssige elektrische Energie vorhanden ist.

Es gab diverse Einsprachen, unter anderem vom Birsfelder Gemeinderat. Er befürchtete, die Anlage auf der Insel sei nicht zonenkonform. Das war dann auch der einzige Grund, weshalb die Baselbieter Baurekurskommission dem Projekt vergangenen Sommer eine Absage erteilte. Die Anlage wäre in eine Zone gekommen, wo gleichzeitig Erholung und Energieproduktion erlaubt sind.

1500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr aus Birsfelden

Wie die IWB am Dienstag in einer Medienmitteilung berichten, soll es in Birsfelden nun doch eine Wasserstoffproduktionsanlage geben. Mit dem Joint Venture Green H2 AG planen die IWB zusammen mit der Fritz Meyer AG eine Wasserstoffproduktionsanlage im Hafen Birsfeldens. Das Baugesuch für die Anlage werde demnächst eingereicht. Sie soll «ab Anfang 2026 grünen Wasserstoff produzieren».

Der Strom werde vom Wasserkraftwerk Birsfelden kommen. Mit einer Leistung von 15 Megawatt sollen rund 1500 Tonnen Wasserstoff pro Jahr produziert werden. Die Anlage wäre damit deutlich leistungsstärker als die beim Kraftwerk Birsfelden geplante Pilotanlage - laut den IWB sogar «eine der grössten in der Schweiz». Der Abtransport soll per Lastwagen und Leitungen erfolgen.

IWB richten mit grosser Kelle an

Der Wirtschaftsstandort Basel sei ideal, um an französische und deutsche Wasserstoffprojekte anzudocken, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Deswegen vernetze sich die Green H2 AG mit Energieversorgern, Industrieunternehmen und Wirtschaftsverbänden im trinationalen Raum. Das Ziel sei «der Aufbau einer grenzüberschreitenden Wasserstoffwirtschaft im Dreiländereck».

Gemeinsam mit den Schweizerischen Rheinhäfen werde ein «H2-Hub Schweiz» geplant, der die Produktion und Verteilung von Wasserstoff in der Region vorantreiben soll. Die Häfen spielen dabei eine «wichtige Rolle als Schweizer Drehscheibe für die Wasserstofflogistik».