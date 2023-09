Energie Chef des Gasverbundes Mittelland geht per sofort Wie der Gasverbund Mittelland am Freitagabend mitteilte, verlässt Geschäftsführer Rolf Samer das Unternehmen per sofort. Der Abgang hänge mit der Energiekrise zusammen.

Rolf Samer ist per sofort nicht mehr CEO des Gasverbunds Mittelland. Bild: Valentin Hehli / ARG

Per sofort und in gegenseitigem Einvernehmen verlässt Rolf Samer den Gasverbund Mittelland. Als Geschäftsführer hatte er die Firma geführt, welche 15 lokale Energieversorger im Grossraum Basel mit Gas versorgt.

Aus der Mitteilung geht nicht eindeutig hervor, warum es zur Trennung gekommen ist. Es lässt sich aber herauslesen, dass Samers Abgang mit der Energiekrise zusammenhängt, welche insbesondere den Gasmarkt komplett auf den Kopf stellte. Durch die drohende Energiemangellage und das stark veränderte Umfeld wurden die Anforderungen an die Führung stark verändert.

Noch-Verwaltungsratspräsident André Dosé, der Ende Monat sein Amt abgibt, bedankt sich in der Mitteilung für Samers Engagement – insbesondere in den letzten zwölf Monaten.

Nicht nur die Energiekrise beschäftigte den Gasverbund

Allerdings sorgte nicht nur die Energiekrise für Turbulenzen beim GVM. Im Frühling geriet die Firma mit Sitz in Arlesheim in den Fokus des Klimastreiks. Auslöser war eine gemäss Gasverbund Mittelland unglückliche Kommunikation des Geschäftsführers Rolf Samer gewesen. In der «Sonntagszeitung» hatte er von einem Projekt in Schweizerhalle gesprochen, bei welchem ein Flüssiggasterminal und Gasspeicher hätten entstehen sollen.

Nach einem schwierigen Jahr geht der Chef des Gasverbundes Mittelland: Im März demonstrierte der Klimastreik vor den Toren der Firma in Arlesheim Bild: Florin Bürgler

Der Widerstand des Klimastreiks forderte den Gasverbund daraufhin kommunikativ stark. Mehrmals ging der GVM an die Öffentlichkeit, um die tatsächlichen Pläne zu kommunizieren. Samers Abgang stehe jedoch nicht im Zusammenhang mit diesem Ereignis, so der Gasverbund. Im Juni gab er bekannt, eine kleine Versuchsanlage für erneuerbare Flüssiggase bauen zu wollen.

Rolf Samer wird ad interim durch André Kuntz ersetzt. Der diplomierte Elektrotechnik-Ingenieur und Wirtschaftsinformatiker verfüge über eine breite Führungserfahrung, teilt der GVM mit. Die Nachfolge-Suche soll rasch in die Wege geleitet werden.