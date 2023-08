Energie Fünf Prozent bei Primeo, 20 Prozent bei der Elektra Baselland: Strompreise steigen weiter an Auch 2024 werden die Strompreise steigen – die Bevölkerung muss mehr bezahlen. Die regionalen Unternehmen Primeo Energie und Electra Baselland wollen die Kosten für ihre Kunden und Kundinnen abfedern und versuchen zum Stromsparen anzuregen.

Strompreise bleiben hoch: Conrad Amman, ehemaliger CEO von Primeo Energie und Wolfgang Szabo, Leiter des neuen Erlebniszentrums der Primeo in Münchenstein. Bild: Juri Junkov/Archiv

Nächstes Jahr steigen die Energie-Kosten für die Schweizer Bevölkerung. So sorgen die neuen Abgaben für die Versorgungssicherheit in der Schweiz nebst einem immer noch verhältnismässig hohen Marktpreis für steigende Strompreise. Wie schon letztes Jahr wird der Anstieg zu einem Teil auf die Endverbraucherinnen und Endverbraucher übertragen. Das Münchensteiner Energie Unternehmen Primeo teilt mit, es versuch die Kosten für seine Kundinnen und Kunden möglichst abzudämpfen.

Einerseits durch Zusammenarbeit mit den lokalen Wasserkraftwerken in Birsfelden und Augst, sowie der Schweizer Firma Alpiq, welche auch im Bereich der Wasserkraft arbeitet. Andererseits will das Unternehmen eine weitere Preisentlastung von 22 Millionen Franken erlassen, indem es auf einen Teil des Gewinns sowie Subventionen verzichtet. Dies soll allen Kunden und Kundinnen von Primeo einen verhältnismässig tiefen Kostenanstieg der Strompreise um 5 Prozent verschaffen.

Primeo will Stromsparer belohnen

In ihrer Mitteilung regt Primeo ihre Kunden und Kundinnen dazu an, mehr Strom zu sparen. Braucht man zwischen Dezember 2022 und März 2024 mindestens 15 Prozent weniger Energie, so will das Unternehmen dieses Verhalten mit einer Gutschrift von fünf Rappen pro eingesparte Kilowattstunde belohnen. Zur Veranschaulichung: mit einer Kilowattstunde Strom lässt sich etwa eine Stunde lang ein Föhn benutzen.

Für einen grossen Einfamilienhaushalt mit fünf Zimmern und einem Jahresstromverbrauch von 4500 Kilowattstunden steigen die Kosten bei Primeo um rund 65 Franken. Für Gewerbebetriebe mit einem Bedarf von 30'000 Kilowattstunden erhöhen sich die Kosten um 460 Franken.

Happiger Anstieg bei der EBL

Auch die Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) kündigt an, dass sie den Strompreis für ihre Kunden und Kundinnen abfedern wolle und animiert wie Primeo zum Stromsparen. Der Preisanstieg für eine vierköpfige Durchschnittsfamilie im kommenden Jahr ist happig und liegt bei etwa 23 Franken pro Monat. Trotz dieser Erhöhung befinde sich die EBL aufgrund der einst günstigen Preise noch immer auf ähnlichem Niveau wie die Konkurrenz, schreibt das Baselbieter Unternehmen.